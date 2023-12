Il 2023 si chiude al Teatro Kismet con uno spettacolo sulla forza dei sogni, sulla sfida per le nuove generazioni di realizzare i propri obiettivi e le proprio ambizioni. A un anno dal debutto, al Teatro Kismet di Bari torna il talento comico di Giuseppe Scoditti in Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa. Doppia replica all’Opificio per le Arti di Bari il 29 e 30 dicembre alle ore 21 per la Stagione serale ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Nella produzione Teatri di Bari, diretto da Gabriele ‘Gerets’ Albanese, ‘il comico più alto d’Italia svela tutto quello che avrebbe sempre voluto dire a Sorrentino ma che non ho mai osato dirgli. “Giuseppe Scoditti ha fatto un provino per un film di Paolo Sorrentino - spiega - E non è stato preso. Adesso Giuseppe vuole dire delle cose a Paolo. Tutto quello che non gli ha detto dopo quel no. Questo spettacolo nasce esclusivamente per questo motivo”.

Uno spettacolo dove emerge la capacità di Scoditti di saper raccontare la realtà attraverso la satira – come già avvenuto nello spettacolo ‘1 e 95’ - facendo divertire e riflettere il pubblico nel raccontare i paradossi della contemporaneità.

Alla replica del 30 dicembre seguirà nel foyer un evento a ingresso libero, con selezione musicale curata da Mr. Bogo e Assidj. Un momento per festeggiare tutti assieme il finire dell’anno, con un intento solidale: una parte degli introiti della serata sarà donato come contributo per la Terapia ricreativa Dynamo, il campo per bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo. Previsti anche abbonamenti alla Stagione serale e a combinazioni di spettacoli a prezzi agevolati.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it.