Paolo Vallesi in concerto in Piazza Colamussi a Rutigliano

Per «Palco Aperto», progetto organizzato da Skyline, Musical Break di Rutigliano e Mast Music, finanziato tramite l’Avviso pubblico «Periferie al Centro» della Regione Puglia e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese con la partnership dei Comune di Capurso e di Rutigliano, è in programma Mercoledì 30 Settembre, alle ore 20.30, in Piazza Colamussi, nel Bogo antico di Rutigliano, il concerto di Paolo Vallesi.

A Rutigliano il cantautor fiorentino sarà accompagnato da Eric Buffat, compositore di grandi successi della musica italiana, pianista ed arrangiatore.

La serata sarà aperta dalla band dei docenti della scuola Musical Break di Rutigliano.

L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-covid.

Info e prenotazioni: tel. 392.5526635 (Musical Break di Rutigliano).