Il “viaggio” di papa Formosus al Silent Festival di Terlizzi

Sabato 5 settembre, alle ore 21, il festival di musica e arti visive Silent, in programma al Mat di Terlizzi, proietta «Formosus, The journey to salvation» per la regia di Massimiliano Cosi nella selezione cortometraggi d’autore. Il video, parte dell’omonima opera rock del gruppo Organic pubblicata lo scorso anno con il sostegno di Puglia Sounds Record, trasfigura la vicenda di papa Formoso, passato alla storia per il macabro processo post mortem al quale venne sottoposto alla fine del IX secolo, e racconta il viaggio terreno di questo straordinario personaggio a partire dall’agonia sul letto di morte per toccare gli episodi che ne segnarono la sorte.

Fuggiasco da Roma perché accusato di tramare contro il papato, rifugiato in Francia come eretico che rischia la scomunica, redento e glorificato al soglio pontificio e infine processato nel «sinodus horrenda» dell’isteria collettiva che arriva all’accanimento sul cadavere e alla «damnatio memoriae». Un salto spazio-temporale dall’alto Medioevo a un futuro distopico diventa il pretesto per riflettere sulle relazioni tra gli esseri umani - dal microcosmo dei conflitti privati al macrocosmo delle guerre tra popoli - sul difficile rapporto dell’Uomo con la Storia, in continuo bilanciamento tra dominazione e sottomissione. Visioni apocalittiche solcate dall’ego contemporaneo e abitate instancabilmente da ingiustizie, paura del diverso e terrore per l’ignoto.