Rocco Papaleo, Ermal Meta e Fabio Concato a Castellana Grotte, tre grandi artisti italiani in largo Porta Grande

Tre appuntamenti imperdibili organizzati dalle Grotte di Castellana con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte (Ba) animeranno il centro cittadino per tre serate di agosto. Alla già vasta offerta turistica del sito carsico castellanese si aggiungeranno, infatti, tre eventi gratuiti, che per tre sere, a partire dalle ore 21:00, ospiteranno tre grandi artisti italiani in largo Porta Grande.

Il primo appuntamento lunedì 8 agosto sarà con Rocco Papaleo in Coast to Coast, un viaggio tra parole, musica, canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista, Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone. Coast to Coast è uno show che si presenta come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata. Il titolo allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino.

Pochi giorni dopo, venerdì 12 agosto sarà la volta di Ermal Meta in concerto - Tour Estivo 2022, live del poliedrico artista che presenterà ai fan il nuovo singolo e i suoi maggiori successi. Autore, produttore, polistrumentista e cantante, Ermal Meta dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” e rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi in quinta posizione. Dal 4 marzo in tutti gli store digitali e in tutte le radio, un nuovo singolo, un nuovo progetto, una bella avventura scritta a 4 mani: Una storia più grande, cantata da Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi.

Infine martedì 16 agosto sarà Fabio Concato con Musico Ambulante Tour ad emozionare Castellana Grotte in un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977, anno del suo esordio discografico, ad oggi. Musico Ambulante Tour sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai 38 anni, ma non li dimostra affatto! Da quelle Storie di Sempre (1977, appunto) il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.

I tre eventi gratuiti sono organizzati dalla Grotte di Castellana srl, amministrata dal CdA composto dal presidente geom. Francesco Manghisi, dalla vice presidente geom. Margherita Costante e dalla consigliera avv. Monica Di Monte, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, e inseriti nel ricco calendario di Piazze d'Estate 2022, appuntamenti estivi organizzati e promossi da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana, che animeranno le piazze e i luoghi simbolo della città tra musica, teatro, sport ed enogastronomia, e si aggiungeranno alla proposta turistica delle Grotte di Castellana, che oltre ai tour guidati nel percorso sotterraneo comprendono anche le speciali visite Speleonight e Speleofamily, le osservazioni del cielo di Una notte con Sirio e lo spettacolo ispirato all’inferno di Dante Hell in the Cave.

Ulteriori informazioni sul sito carsico e le attività in programma sono disponibili sul sito www.grottedicastellana.it e su canali social ufficiali. Informazioni sul programma di Piazze d’Estate 2022, invece, sono disponibili sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Visit Castellana Grotte. Altre news saranno presto disponibili, inoltre, sul sito www.visitcastellanagrotte.it.