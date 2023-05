''Open-Day Sup'' per atleti con disabilità al Cus di Bari

Al Cus Bari anche il SUP è per tutti! Previste due date per l'open day di PARA SUP (stand up paddle) per persone con disabilità. Non mancare!

Sabato 27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Domenica 28 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Diverse soluzioni e adattamenti permettono di praticare questa favolosa attività in sicurezza, provando sensazioni uniche di libertà e di connessione con la natura. Essere sull'acqua e godere del paesaggio circostante può avere effetti positivi sul benessere mentale e ridurre lo stress.

QUI tutte le informazioni