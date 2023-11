Parata del frutto pendente 2023 - mostra e scambio semi e mercato agricolo

Orto Fertile è felice di invitarvi alla seconda edizione della Parata del Frutto Pendente

Anche quest’anno tre appuntamenti in diverse location a Noci per riflettere e suggerire, attraverso la rilettura di un'antica pratica agro-economica ora in disuso, un nuovo dialogo con il nostro paesaggio.





DOMENICA 12 novembre 2023

presso Masseria La Mandra

via per Castellaneta zona b/102 - Noci (BA)

https://maps.app.goo.gl/czp7dmHGdFYxfPRs8

INGRESSO LIBERO





PROGRAMMA della giornata



mattina dalle ore 10:00 alle 13:00



???´ dalle ore 10:00 e ad accesso libero

Mostra e scambio di semi e talee e piccolo mercato agricolo

Banchetti di scambio semi e piante e mercato di prodotti agricoli trasformati con:

A.Di.P.A. – Angelo Giordano Seedsaver – Autoctoni – Azienda agricola di Masciulli Giuseppe “miele dei trulli” – Fatti di Carta – Infestante/Gramigna – Masseria dei Monelli – Masseria Gigante – Orto dalla Luna – Orto Fertile – Scambiamo Talee – XFarm Agricoltura prossima



Area beverage: Vino a cura di “Masseria Gigante”





???´ dalle ore 10:30

Laboratorio di panificazione con farina di ghiande

a cura di Anna The Nice e Gianni Signorile

Dopo un approfondimento introduttivo sulla produzione della farina di ghiande, il gruppo si cimenterà nella panificazione di speciali focacce con questa farina; per chi desidera infornare il suo impasto e condividere la sua focaccia con tutti i presenti, intorno alle 16:00, dopo la lievitazione, le focacce potranno essere condite e infornate nel forno della Masseria La Mandra.



Costo a persona: 12 euro.

Prenotazione obbligatoria (entro e non oltre il 10 novembre 2023) via whatsapp al numero +39 3207479447 o via email a ortofertile@gmail.com

**POSTI LIMITATI**





???´ dalle ore 11:00

Laboratorio di cianotipia

a cura di ziczic

Dopo una breve passeggiata per raccogliere alcuni elementi naturali, ziczic introdurrà brevemente la tecnica della cianotipia e verrà realizzata nella pratica una stampa su carta o tessuto. La cianotipia è una tecnica di stampa a contatto, caratterizzata per l’appunto dal colore blu o ciano. Le chimiche poste sul foglio vengono impressionate e diventano blu grazie al sole: gli oggetti vengono semplicemente appoggiati sul foglio riuscendo così a raccontare qualcosa sul paesaggio.



Costo a persona: 12 euro.

Prenotazione obbligatoria (entro e non oltre il 10 novembre 2023) via whatsapp al numero +39 3204892491 oppure via email a infoziczic@gmail.com

**POSTI LIMITATI**





PAUSA PRANZO 13:00 – 15:00

Possibilità di pranzare presso la Masseria La Mandra

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, scrivere via whatsapp al numero +39 389 535 9988

**POSTI LIMITATI**

è possibile anche organizzarsi in autonomia per un pranzo al sacco: il bosco e l'area della Masseria vi accoglierà!



____



pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00





???´ dalle ore 15:00 e ad accesso libero

Mostra e scambio di semi e talee e piccolo mercato agricolo

Banchetti di scambio semi e piante e mercato di prodotti agricoli trasformati con:

A.Di.P.A. – Angelo Giordano Seedsaver – Autoctoni – Azienda agricola di Masciulli Giuseppe “miele dei trulli” – Fatti di Carta – Infestante/Gramigna – Masseria dei Monelli – Masseria Gigante – Orto dalla Luna – Orto Fertile – Scambiamo Talee – XFarm Agricoltura prossima



Area beverage: Vino a cura di “Masseria Gigante”





???´ dalle ore 15:00

Letture per aria

a cura di Fatti di Carta

Nel primo pomeriggio Annalisa Colucci della libreria Fatti di Carta condurrà letture ad alta voce di libri per bambini (dai 5 anni in su).

Prenotazione obbligatoria (entro e non oltre il 10 novembre 2023) via whatsapp al numero 0808896009 **POSTI LIMITATI**





ATTENZIONE

Vi chiediamo gentilmente di inviarci le adesioni ai laboratori entro e non oltre il 10 novembre 2023.

In caso di condizioni meteorologiche avverse le attività si sposteranno all’interno, quindi l’evento sarà comunque confermato!





Inoltre dall’11 novembre al 3 dicembre, presso la libreria Fatti di Carta di Noci sarà presente uno scaffale con una selezione di titoli a tema “Parata del Frutto Pendente” a cura di Annalisa Colucci e Orto Fertile: consigli di lettura per grandi e piccini sul tema uomo-natura.





Il programma della Parata del Frutto Pendente continua:



domenica 3 dicembre

↓

Cinema Rurale

con la proiezione del documentario La Restanza, a film by Alessandra Coppola alle 18:00 presso il Cineclub Mu.Ra.





VUOI SAPERE DI PIÙ SULLA PARATA DEL FRUTTO PENDENTE? LEGGI IL NOSTRO MANIFESTO



L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Noci.



Per info maggiori scrivi a ortofertile@gmail.com



