Parata del frutto pendente - cinema rurale

Orto Fertile è felice di presentare la Parata del Frutto Pendente, un programma di 3 giornate, ospitato in varie location a Noci (BA), che mira a riflettere e a suggerire, attraverso la rilettura di un'antica pratica agro-economica ora in disuso, un nuovo dialogo con il nostro paesaggio.



Questa volta ci spostiamo in paese: pensiamo sia necessario riportare i paesaggi nel cuore delle

città, proprio per l’importanza di essere tutti e tutte con-responsabili di un cambiamento per il nostro futuro ambientale!

Anche l’arte e il cinema sono linguaggi antichi, come la natura, e con essi possiamo dare nuove letture per riflettere sul nostro presente e muovere la nostra conoscenza della natura-cultura.





PROGRAMMA [del secondo appuntamento]



DOMENICA 20 Novembre 2022

presso il CINECLUB MU.RA.

via Kennedy - Noci (BA)





CINEMA RURALE: Proiezioni di Video e Film d'Artista





- "SPACCAGRANI - Pane Lavoro e Libertà" (2’) di Alberto Mocellin da un’idea del Collettivo Spaccagrani



- "OMELIA CONTADINA" (10’) di JR e Alice Rohrwacher



- LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI (8’) di Cosimo Terlizzi



- DIFESE NATURALI (29’) di Nico Angiuli



- DENTRO DI TE C'È LA TERRA (83’) di Cosimo Terlizzi





PRENOTATI tramite questo FORM:

https://forms.gle/sirYfK3E6FbBqy2Y8



VI RICORDIAMO le proiezioni cominceranno OBBLIGATORIAMENTE alle ore 19:00, per cui siate PUNTUALI!

Capienza massima 50 posti!

**POSTI LIMITATI**





Il programma del frutto pendente continuerà:



SABATO 3 DICEMBRE 2022

a breve tutte le info





VUOI SAPERE DI PIÙ SULLA PARATA DEL FRUTTO PENDENTE?

LEGGI IL NOSTRO MANIFESTO --> https://drive.google.com/file/d/1ET-t6wIWawu0fmDd1aXexnkpxnY_dqmO/view?usp=share_link





