Parata del frutto pendente - storia e botanica

Ultimo appuntamento della PARATA DEL FRUTTO PENDENTE SABATO 3 DICEMBRE dalle ore 19:00 presso il Chiostro delle Clarisse in via Porta Putignano a Noci (BA)

Siamo giunti all'ultimo appuntamento della PARATA DEL FRUTTO PENDENTE, questa volta per raccontarvi la storia - approfondita - di questa pratica agro-economica che ha dato il titolo alla nostra prima edizione di questa rassegna di 3 giornate!

Conosceremo insieme La Parata del Frutto Pendente - veniva usato anche il termine "difesa" del frutto pendente - attraverso un focus storico a cura di PASQUALE GENTILE, studioso di storia locale, con un intervento dal titolo "Noci da San Michele a Santa Lucia: storie di boschi, di ghiande, di soprusi ,di fame e di progresso".

A seguire un approfondimento sulle querce di Puglia e i loro "frutti pendenti", ovvero le ghiande, con note etnobotaniche e appunti storici raccontati dal secondo ospite della serata, GIANNI SIGNORILE (etnobotanico, conoscitore di pratiche contadine magico-rituali ed ex curatore dell’erbario Orto Botanico dell’Università di Bari) con un intervento dal titolo "La Puglia terra delle Querce".



L'evento non ha obbligo di prenotazione, tuttavia vi consigliamo puntualità per capienza limitata dello spazio.