Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per la felicità dei più piccoli, giovedì 8 dicembre, la parata delle mascotte sfilerà per le vie del centro e la street band animerà la Città per renderla più suggestiva a suon di musica natalizia. Start alle 19, partenza da piazza Sacramento con Street Magic Fantasy.