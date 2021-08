Week-end nei Parchi delle stelle con due serate dedicate alle osservazioni astronomiche

Sabato 21 Agosto a partire dalle ore 20:00 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:30 si torna ad osservare il cielo presso il Centro Visite Torre dei Guardiani, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. La Luna sarà protagonista e con i nostri telescopi professionali osserveremo inoltre il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle, colorate nebulose e la galassia di Andromeda, sempre accompagnati dai nostri divulgatori.

Il Centro Visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

L'esatta posizione è su Google Map.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Domenica 22 Agosto dalle ore 19:00 alle ore 23:00 a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. "Condotti dalle guide esperte del SAC Nord Barese Ofantino esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio le costellazioni ed osservare al telescopio la Luna, Saturno, Giove, ammassi di stelle e tanto altro".

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria a bariplanetario@gmail.com infotel 393435695