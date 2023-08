Parco San Giacomo Molfetta: ci giochiamo le nostre carte vincenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Molfetta quattro giorni di musica, arte e creatività per tutte le età al Parco San Giacomo, a due passi dal mare. Quest'anno "ci giochiamo le carte vincenti" in cui ogni genere musicale ed espressione artistica troverà il suo spazio. Ci troviamo tutti al Parco San Giacomo, su via Bisceglie, uscita Molfetta Nord, nell'Oasi Naturale di Cala San Giacomo "un grande Show" anche la consueta area food, con i migliori truck food che proporranno varietà culinarie, per dare l’opportunità a chiunque di "vivere lo Show" in ogni momento godendo dell’atmosfera che solo presso il Parco San Giacomo puoi trovare: "Bevi l'estate 2023" ! “Il nostro Parco, - commenta il direttore artistico Rino Petruzzella - oltre ad avere una chiara vocazione turistica, dimostra di essere un luogo ideale anche per tutti gli eventi. In questi 4 giorni sarà un luogo di ritrovo per famiglie e giovani, un palcoscenico per lo spettacolo e per la musica, un luogo ideale per l'intrattenimento e la socialità in uno scenario naturale meraviglioso. Un'opera nata per lo sviluppo economico e turistico di tutta l'area Naturale di Cala San Giacomo, che ha ancora grandi potenzialità. Grazie a tutti gli artisti, i partner e tutti coloro che parteciperanno alle serate con i diversi show, grazie per crederci insieme a noi! Nell’area del Parco San Giacomo si potrà poi assistere liberamente a tutti gli spettacoli in programma. Un piccolo contributo simbolico con una consumazione obbligatoria.” Il mood del Parco San Giacomo è magia, divertimento ed energia. Il Parco San Giacomo è musica, teatro e buon cibo. Il Parco San Giacomo è estate, amici e natura. Il Parco San Giacomo ha l’ambizione di essere tutto questo e anche di più: in quattro giorni ci saranno truck food, non mancheranno i panzerotti pugliesi, otto concerti live con cover band, teatro, quattro serate con dj set, tante sorprese e fiumi di birra ghiacciata Peroni . Un programma pieno e variopinto, studiato per poter abbracciare ogni fascia di età e tipologia di interesse con unico grande obiettivo: promuovere la nostra bellissima Oasi Naturale di Cala San Giacomo a Molfetta. Ed ecco dunque il programma completo di questa prima edizione: VENERDì 04/08/2023 - nella Plaza Parco San Giacomo inizio ore 21:00 - Dio Lo Vuole Band -spettacolo per le famiglie - nel Garden Parco San Giacomo inizio ore 23:00 - Opera Queen - tribute band - nella zona Beach Bar Dee Jay set inizio ore 24:00 con DJ MariKa Vis - happy friends SABATO 05/08/2023 - nel Garden di Parco San Giacomo inizio ore 21:00 Fornaciari Sugar Band - tribute Zucchero - spettacolo per famiglie - nella Plaza Parco San Giacomo inizio ore 22:30 - INOKI Sound - nella zona Beach Bar Dee Jay set inizio ore 24:00 con DJ MariKa Vis - happy friends DOMENICA 06/08/2023 - nel Garden di Parco San Giacomo inizio ore 21:00 New Life band - spettacolo per famiglie - nella zona Harem di Parco San Giacomo ore 22:00 "E Salutala per Me" omaggio alla Vita dell'icona Raffaella Carrà - voce narrante Agata Paradiso, performer impersonator Shintilla - nella Plaza Parco San Giacomo inizio ore 23:00 - Depeche Mode - Precious - Tribute Band - nella zona Beach Bar Dee Jay set inizio ore 24:00 con DJ Manuel - happy friends LUNEDì 07/08/2023 - nel Garden di Parco San Giacomo inizio ore 21:00 Poohland in concerto - rivivi i migliori successi dei Pooh- spettacolo per famiglie - nella Plaza Parco San Giacomo inizio ore 23:00 - Black Diamond Pink Floyd tribute band - nella zona Giardino Dee Jay set inizio ore 24:00 con DJ Manuel - happy friends A tutti voi ci vediamo al Parco San Giacomo a Molfetta. Contatti e informazioni al numero telefonico: 351.501.41.10 info@parcosangiacomo.it #bevilestate2023 #cigiochiamolenostrecartevincenti #parcosangiacomomolfetta #weareinmolfetta #ilovemolfetta #summer2023 #tiportoinpuglia #music #friends