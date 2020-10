Nuovo appuntamento con Volontari Sintonizzati: “Parità e pari opportunità”

Continuano gli appuntamenti con Volontari sintonizzati: dare voce alle associazioni e affrontare contenuti e questioni per favorire la promozione della cultura del volontariato.

L'argomento della prossima puntata sarà: “Parità e pari opportunità”.

È necessario attivare strategie di parità e pari opportunità e sostenere l'uguaglianza giuridica e sociale tra persone. È fondamentale assicurare alle donne la possibilità di scegliere, tanto nella vita privata quanto in quella professionale, senza correre il rischio di essere discriminate. Il Terzo settore è una risorsa preziosa per aiutare la cittadinanza a progredire e affermare quella libertà che solo pari dignità e pari opportunità garantiscono.

Intervengono Silvia Russo Frattasi, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Bari e Krizia Colaianni, presidente dell’associazione La forza delle donne.

Presenta Michela Ventrella, giornalista e conduttrice.

L’inviato Guerino Amoruso intervista Clorinda Benedetto presidente dell'Associazione AGEDO Puglia.

Appuntamento a venerdì 30 ottobre 2020 ore 18:00 sulla pagina Facebook del CSV San Nicola con Volontari sintonizzati.