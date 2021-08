A Polignano a Mare il concerto "Parlami d'amore Mariù"

Domenica 22 AGOSTO 2021 alle ore 20:30 a POLIGNANO A MARE, presso il giardino, lato mare del MUSEO PINO PASCALI, CONCERTO A INGRESSO LIBERO (previa prenotazione preventiva telefonando al n. 320 3144989 ), "PARLAMI D'AMORE MARIU' "con le note più struggenti delle ROMANZE di primo Novecento, in lingua italiana e napoletana.



GLI ARTISTI:

MARIA LUISA LATTANTE SOPRANO

ENRICO TERRONE TENORE

ROSARIO CICERO PIANISTA



IL PROGRAMMA: - Parlami d’amore Mariù - Il bacio di Arditi - La mia Letizia infondere - O mio babbino caro - E lucevan le stelle - O soave fanciulla - Brano strumentale - chiar di luna di Debussy - Non ti scordar di me - Ti voglio tanto bene - Tu che m’hai preso il cor e Tace il labbro - Brano strumentale chiar di luna di Beethoven - Voce e’notte - Silenzio cantatore - Dicitencello vuje - Tu ca nun chiagne - Core ‘ngrato - O’paese d’o sole - Funiculì



PER PARTECIPARE Ripartiamo in sicurezza – Norme di accesso – Oltre 200 Sedie disponibili

Le norme consentono la partecipazione a spettacoli all’aperto esclusivamente con posti a sedere preassegnati a persone in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (Dl 52/2021 art. 9 e 9 bis). Per questo è consigliata la prenotazione chiamando al numero telefonico 3203144989. Le prenotazioni saranno valide fino alle ore 20:15, poi, i posti liberi, saranno assegnati alle persone in attesa davanti all’ingresso con certificazione Covid.



Nei pressi dell'area concertistica (20 metri), ampio parcheggio.



ORGANIZZATO dalla Chiesa Matrice di Polignano a Mare e dall'Associazione Musicad'incanto Davide Gaetano D'Accolti, in collaborazione con il Comune di Polignano a Mare e la Fondazione Museo Pino Pascali con la leggerezza delle note e del canto, in una notte di luna piena, nello scenario del mare e dello scoglio dell'Eremita, ci vuole ricordare che, quando nella vita scende la notte, solo la forza dell'amore ti prende per mano e ti conduce in quel luogo di pace che è in ognuno di noi.

