Parlami del passato [presentazione del libro di Davide Susca]

Domenica 24 settembre 2023 alle ore 19.00 Palazzo Pesce diventa salotto letterario per la presentazione di “Parlami del passato” di Davide Susca.

Un evento culturale a ingresso gratuito per conoscere da vicino il libro di Davide Susca, pugliese di nascita, lussemburghese di adozione, artista plastico con base in Portogallo e una carriera che lo porta a esporre le proprie opere anche in Canada, Francia, Belgio, Germania, Spagna e Italia, e a essere presente in varie edizioni italiane di libri d’arte.

E che ha deciso di scrivere “Parlami del passato” (Effigi 2023), come omaggio ai suoi genitori Domenico ed Enza per narrare la loro vita, la Puglia dalla Seconda guerra mondiale ai primi anni ’60, la quotidianità di Monopoli e di Mola, l’emigrazione e i cambiamenti nell’Europa del dopoguerra. Tutto a bordo di una Cortina Lotus, automobile molto cara a Domenico e vera protagonista del romanzo che, a mo’ di macchina del tempo, attraversa epoche, ricordi e luoghi distanti che trascinano il lettore in un mondo di passione, di corse e di motori. E che segna, in questo intenso e commovente viaggio alla riscoperta delle origini e del passato, il legame tra padre e figlio, il passaggio del testimone quando restano i ricordi e gli oggetti a parlarci di chi se ne è andato per sempre.



INGRESSO LIBERO