Le Parole che Curano: al via il progetto del CSVSN e dell'associazione Anto Paninabella

Intervenire per tempo e in maniera mirata su soggetti indeboliti da condizioni di fragilità è fondamentale se si vogliono ottenere risultati significativi. Molto spesso i volontari, che per missione rivolgono al prossimo le proprie attenzioni, non possiedono però gli strumenti ideali per una corretta gestione del problema.

Fornire, dunque, ai volontari le informazioni di base sulla relazione d’aiuto, specie nei casi in cui i destinatari sono soggetti fragili come, ad esempio, vittime di reato o bullismo è l’obiettivo del corso di formazione che l’associazione Anto Paninabella – Odv realizza attraverso il Concorso di Formazione indiretta 2021 del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV.

Il corso si svolgerà dal 19 ottobre al 30 novembre nella sede del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola a Bari, in via Di Cagno 30.

“Ci siamo trovati spesso nella necessità di avere delle nozioni fondamentali su come affrontare situazioni di sofferenza – dichiara Angela Albanese, vicepresidente dell’associazione Anto Paninabella –. A volte ci siamo sentiti davvero impreparati. Il corso nasce con l’idea di rendersi utili in modo efficace. Abbiamo anche incluso l’intervento di un legale, perché è indispensabile essere consapevoli anche dei paletti che la legge impone”.

Programma:

La parola e l’ascolto

19 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Il linguaggio verbale e non verbale.

Saper ascoltare e saper dare voce.

Le parole da dire, le parole da non dire.

Cosa dice la legge

26 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Riferimenti normativi per la gestione delle informazioni relative a situazioni di pregiudizio, soprattutto in danno di persone minori.

Io e gli altri

2 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Identità e relazione.

Come essere di aiuto nel sistema delle relazioni.

Errori e risorse della comunicazione

16 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00

La comunicazione e le sue diverse forme.

La meta-comunicazione.

Il silenzio e le richieste di aiuto.

Empatia e prosocialità

23 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00

La risonanza emotiva.

L’accoglienza e la gestione delle emozioni.

Il Sé come strumento di incontro con l’altro.

Riparare il dolore

30 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00

I dolori detti e quelli taciuti.

I bisogni delle vittime.

Le risposte possibili.

Enti coinvolti: Cooperativa C.R.I.S.I. (Centro Ricerche Interventi Stress Interpersonale)

