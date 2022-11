Parole date - Fabrizio Saccomanno

A SPAZIOleARTI torna il teatro con lo spettacolo PAROLE DATE di e con Fabrizio Saccomanno di Produzione Ura Teatro



Primo appuntamento della nuova stagione di prosa "COME FILI DI SETA" con la cura artistica di Vito d'Ingeo, che propone spettacoli di qualità e di generi diversi proposti da compagnie e artisti apprezzati sulla scena nazionale.

In scena Fabrizio Saccomanno che ripercorre alcune storie che lo hanno attraversato in più di dieci anni, fatti che hanno lasciato segni profondi, memorie collettive quanto intime.



Ci sono alcuni pezzi dei suoi lavori: dalla grande epopea dei minatori passando per il racconto di una giornata strana in un paese del sud vista con gli occhi di un bambino di otto anni fino ad arrivare ad una favola che lo folgorò in una sera di inverno.



Ma c’è anche il racconto del perché certe storie diventano necessarie e del perché bisogna condividerle in un momento teatrale.



Un viaggio attraverso le storie tra il Salento e il mondo che cancella distanze temporali e geografiche fino a farci identificare con l’emozione e l’intensità della narrazione.





Ingresso h. 20,30 - spettacolo h. 21,00