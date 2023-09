“Parole illuminate” incontri letterari del Centro Regionale Audiolibro Puglia, appuntamento con Silvia Ruggiero

Indirizzo non disponibile

Sarà la psicologa e scrittrice Silvia Ruggiero la protagonista dell’incontro che si terrà mercoledì 27 settembre, alle 17 nella Sala conferenze “Carlo De Trizio” nel Centro Polifunzionale per gli studenti (ex Palazzo delle Poste) a Bari nell’ambito degli incontri letterari “Parole illuminate - Dialoghi con gli autori e presentazione audiolibri”, la rassegna organizzata dal Centro Regionale Audiolibro Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio regionale della Puglia.

“Parole illuminate” è la rassegna con cui si promuovono i servizi del Centro Regionale Audiolibro Puglia. Un servizio gratuito che l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia offre ai non vedenti, agli ipovedenti e a tutti i cittadini pugliesi e stranieri residenti nel territorio regionale con difficoltà di lettura autonoma per il tramite dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Puglia. Il Centro cura la registrazione, la produzione e la distribuzione di audiolibri realizzati da speaker professionisti e “donatori di voce volontari”, fruibili per mezzo dell’App ufficiale “Audiolibro Puglia”, tramite download sul sito web o richiedendone una copia su CD.

Il Centro, con la realizzazione di audiolibri, permette alla cultura di arrivare a tutti e tutte, realizzando così uno dei grandi obiettivi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’accessibilità culturale.

Nell’appuntamento di domani si parlerà di “Crescere e aiutare a crescere. Diventare adulti nel terzo millennio” (In. Edit Edizioni), un libro in cui la psicoterapeuta e scrittrice tratta il tema delle relazioni, della costruzione dell’identità e della personalità. Silvia Ruggiero evidenzia il ruolo delle emozioni e dei sentimenti nelle scelte di vita e delinea le condizioni che favoriscono l’autonomia di pensiero e di azione, indispensabile per il benessere personale e sociale. Si parlerà di famiglia, di alfabetizzazione emotiva, di richieste di aiuto e di linguaggio delle emozioni.

A condurre l’evento sarà la giornalista Annamaria Minunno, le letture saranno a cura dell’attrice e regista Paola Martelli.