Fabiano Marti e Antonello Vannucci in scena a Bari con 'Parole note'

Venerdì 24 maggio al teatro Bravò di Bari, con inizio alle 21, sarà proposta un’ulteriore replica straordinaria dello spettacolo “Il vecchio e il nuovo di Parole…note”, di Fabiano Marti e Antonello Vannucci, organizzato da Angelika Gregucci e Donato Sasso, rispettivamente titolare del teatro e direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Nato nel 2013, negli anni questo “two men show” ha riscontrato grande successo di pubblico e critica, venendo apprezzato e riproposto più e più volte. L’ultima poche settimane fa, sempre al Bravò, in due serate che sono state da tutto esaurito. Per questo i due artisti hanno deciso di riproporre il loro spettacolo in una replica straordinaria per tutti coloro che l’ultima volta non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti.

Sul palco del teatro del Bravò i due artisti riproporranno lo storico spettacolo in una nuova veste, raccogliendo gli spezzoni più apprezzati del passato e aggiungendo nuovi sketch, sia nel testo che nella musica. Marti e Vannucci proporranno un gran numero di persone e personaggi con le loro storie e le loro vicissitudini, il tutto tratto da episodi di vita quotidiana.

Fabiano Marti, attore, autore e regista tarantino con il suo stile basato sullo studio approfondito della lingua italiana e sui diversi significati delle parole, si esibirà in una serie di piccoli monologhi. Antonello Vannucci, frutto del vivaio dell’oratorio della parrocchia del Santissimo Redentore di Bari, è un bancario di professione e ottimo musicista, noto per la sua capacità di riarrangiare, in chiave comica, vecchie e nuove hit italiane e internazionali, in chiave barese. I lavori dei due si intrecceranno dando origine ad un mix esplosivo.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3392438891

Sipario: 21.00