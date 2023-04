Particolare femminile, Donato Calamita in pinacoteca a Cassano delle Murge

Particolare femminile”: Cronache di amorosi dèmoni di Donato Calamita. Protagoniste tre donne che intrecciano i loro destini nell’incontro di uno stesso uomo a particolare femminile mercoledì 12 aprile alle 19 in pinacoteca civica a Cassano delle Murge *insieme* a Donato Calamita, autore che ha lasciato il cuore nella comunità cassanese e Giulio De *Benedittis*, avvocato ed assessore alla cultura di Bitetto, città che oggi accoglie l’autore. Un binomio al maschile che racconterà destini che si alternano nell’altalena della vita tra verità e lati oscuri.

Tre donne fragili, indimenticabili, apparentemente molto distanti tra loro, incontrano lo stesso uomo. Avrebbero fatto meglio a non conoscerlo mai. Sono molte le cose che non sanno di lui, poiché l'uomo non dice la verità. Ma anche lui non sa tutto di loro.

“Particolare femminile” è la rassegna culturale dedicata alla figura femminile ideata da Francesca Marsico la consulente del sindaco per “le politiche di rigenerazione sociale e riqualificazione inclusiva e culturale” ed in collaborazione con l’assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Cassano, Vito Lionetti.

Appuntamenti settimanali nella giornata dedicata alla cultura, il mercoledì, finalizzati a fare conoscere alla comunità l’importanza di raccontare, anche ai giorni nostri, il mondo al femminile declinato in ottiche specifiche riguardanti i temi più disparati.

Riflessione di libertà, leggerezza per raccontare temi seri e complessi, spesso difficili e scomodi, insieme a grandi professionisti che comunicheranno nuovi punti di vista, quotidianità sconosciute e criticità condizionate anche dalla società attuale.