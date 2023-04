Particolare femminile, “Catturando l’Infinito” liriche di Giuseppe Milella

A Particolare femminile, si “cattura l’infinito” con il poeta Giuseppe Millella mercoledì 5 aprile alle 19.

Al di là degli ostacoli della realtà, oltre il tempo e lo spazio, l’infinito. Poesia intimista pronta a cogliere i coinvolgimenti emotivi e psicologici, come specchi d’acqua che riflettono i pensieri siano essi dolorosi o in alternanza a quelli gioiosi, quasi in un ossimoro di evocazioni e sensazioni. Essenzialità nella narrazione delle parole; ed essenziale è anche la punteggiatura, ridotta all’estremo paiono note per evidenziare non solo i significati in sé, ma creare magia in un pervasivo sussulto dei sensi declinato alla pura musicalità.

Giuseppe Milella, insieme a Chiara Longo organizzatrice di eventi, presenterà la sua opera che continua a riscuotendo notevoli consensi in tutt’Italia ricevendo vari Premi e grande attenzione nel corso dei vari incontri letterari.

“Particolare femminile” è la rassegna culturale dedicata alla figura femminile ideata da Francesca Marsico la consulente del sindaco per “le politiche di rigenerazione sociale e riqualificazione inclusiva e culturale” ed in collaborazione con l’assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Cassano Vito Lionetti.

Appuntamenti settimanali, il mercoledì, che nella con consuetudine raccontano la magia dell’ contro e della poesia, finalizzati a fare conoscere alla comunità l’importanza di raccontare, anche ai giorni nostri, il mondo al femminile declinato in ottiche specifiche riguardanti i temi più disparati.

Riflessione di libertà, leggerezza per raccontare temi seri e complessi, spesso difficili e scomodi, insieme a grandi professionisti che comunicheranno nuovi punti di vista, quotidianità sconosciute e criticità condizionate anche dalla società attuale.