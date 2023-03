“Particolare femminile”, al via la rassegna culturale per i mesi di marzo e aprile in Pinacoteca civica a Cassano

In occasione del mese dedicato alla donna, il Comune di Cassano delle Murge, con Francesca Marsico, la consulente del sindaco per “le politiche di rigenerazione sociale e riqualificazione inclusiva e culturale” ed in collaborazione con l’assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Cassano, Vito Lionetti, organizzano una serie di appuntamenti volti a fare conoscere alla comunità l’importanza di raccontare, anche ai giorni nostri, il mondo al femminile declinato in ottiche specifiche riguardanti i temi più disparati: dagli slanci dell’anima attraverso i testi poetici, ai racconti al femminile, alle necessità di focalizzare l’attenzione sui temi della vittimizzazione secondaria delle persone che ripercorrono le loro vicende dolorose nelle aule dei tribunali sino a sfatare tabù legati alla sessualità femminile.

Momenti di riflessione sulla libertà, la leggerezza di raccontare temi seri e complessi, retroscena di ciò che le cronache non raccontano, insieme a grandi professionisti che comunicheranno nuovi punti di vista, quotidianità sconosciute e criticità condizionate anche dalla società attuale.

Gli appuntamenti saranno svolti nella Pinacoteca civica di Cassano delle Murge. Si comincia mercoledì 15 marzo alle 19 con la poetessa Giusy Carminucci e la sua raccolta “Geografie emozionali”.

A seguire sabato 25 marzo doppio appuntamento: alle 10 giornata di formazione dedicata agli avvocati con la conferenza sul tema la “vittimizzazione secondaria e la riforma Cartabia, qui ius?”.

Alle 18 “Poesia in rivoluzione-giornata mondiale della poesia”a cura del movimento internazionale Donne e poesia.

Il 29 marzo alle 19 sarà la volta di Silvana Nardi, la “dottoressa Scandalo”, che sfaterà tabù in rosa con “il pavimento pelvico, il pezzo mancante”.

Il 5 aprile sempre alle 19 Giuseppe Milella presenterà il suo testo poetico “Catturando l’infinito”.

Donato Calamita, il 12 aprile presenta la sua nuova fatica editoriale “Cronache di amorosi demoni” sempre alle 19,00. Ultimo appuntamenti con la rassegna il 19 aprile alle 19 con Fabrizio Labarile “L’amore perduto” .