Al Demodè inizia la stagione estiva dei party Latin garden e sabato Hit’s Maniak

Venerdì 14 e sabato 15 giugno al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, saranno proposti il primo appuntamento dei “Latin garden” feste che si svolgeranno settimanalmente incentrate sulla musica caraibica seleziona dal dj Pino Valerio e il giorno seguente il party “Hit’s maniak”.

Per quanto riguarda la festa caraibica, in ogni serata saranno proposte, oltre a vari tipi di bachata, anche delle parentesi per approfondire generi musicali e stili di ballo. In questa prima occasione sarà dato ampio spazio alla salsa con clase, genere musicale raffinato, che raggruppa la salsa romantica, la salsa brava, mambo, chachacha, son, guaguancò e pachanga.

A selezionare la musica sarà Pino Valerio, dj dal 1996, considerato uno dei pionieri di questi generi musicali in Puglia. Costante nel tempo, dagli inizi a oggi, ha cavalcato questi decenni facendo danzare tantissimi ballerini, partecipando a congressi e contribuendo a far crescere un movimento che vanta nel nostro territorio numeri importanti.

Nel corso della stagione estiva i party “Latin garden” si svolgeranno, appunto, nello stage Garden allestito nella parte esterna, tra installazioni che rendo l’area un suggestivo giardino. In ogni appuntamento ci saranno novità e non mancherà la partecipazione di noti ballerini e musicisti.

Sabato al Demodè si terrà “Hit’s Maniak – la notte dei format”, in cui in 4 ore si alterneranno 4 diversi generi musicali. Ci sarà una parte dedicata alla musica indie e italiana, passando quindi dai successi di cantautori come Calcutta a Gazzelle, alle hit estive di noti interpreti nostrani. Un’altra sarà dedicata alla cosiddetta “Commerciale”, ovvero i successi, più ascoltati e ballati degli ultimi anni. Si darà spazio al reggaeton e all’urban. Quarta parte musicale sarà quella ’90 e 2000, nella quale in sequenza mixata saranno proposti i pezzi cult di quel periodo. Protagonisti di questa staffetta musicale saranno i dj Dario D, Moskino e Fato.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:30