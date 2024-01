Al Demodè il party “El dia de la Locura”, un appuntamento ricco di musica dal sapore latino

Sabato 20 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), si festeggerà il ventiquattresimo compleanno del club con il party “El dia de la Locura”, un appuntamento ricco di musica dal sapore latino che prende spunto dall’Halloween messicano, con 8 ore no stop, 10 artisti, i quali si esibiranno in più stage allestiti per l’occasione e tra i quali ci saranno anche il rapper Artie 5ive in dj set, e i dj producer Alexander Rya e Nausica.

Durante questo speciale compleanno ci sarà Artie 5ive, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, un rapper milanese classe 2000. Di origini italo-sierraleonesi, il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano. Il suo stile si rifà alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti, melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti ed acid e testi espliciti. Le sue prime uscite risalgono a metà 2020, in brani come Five Stars di Sexymoneyg e Non Accetto Consigli di Wenzitoflow o le sue Finchè Siamo Sbronzi e Red Bandana, quest’ultima il suo primo video ufficiale pubblicato.

Ancora, oltre ai dj resident della stagione 2023/2024 del Demodè club, sia gli storici Dario D, Mosckino, Dj Fato, Shogun, Mista P, Fabiolone, Kekko DMC, Nino Voice, che la nuova Valentina Marinaci, nella consolle della sala live ci sarà Alexander Rya. Classe 2002, ha iniziato il suo percorso artistico nel mezzo della pandemia pubblicando sui canali social le sue produzioni e dj set. In poco più di un anno ha collezionato decine di milioni di visualizzazioni e ricevuto il supporto di grandi artisti italiani come Fedez, Blanco, Ariete, Alfa, Tananai, Random Solo e attirando l’attenzione di DJs internazionali come Angemi. Ha collaborato con alcune delle più importanti etichette discografiche in Italia e nel mondo come Atlantic Records, Universal Music Italia, Epic Records e Warner Music Italy e Il 24 giugno 2022 è uscito il suo primo singolo “Cuore in gola” in collaborazione con Alfa.

Quota rosa dei guest che interverranno nel party “El dia de la Locura” sarà la dj e producer Nausica. Tra gli artisti dell’open act del grande live al Modena Park di Vasco Rossi, ha calcato le consolle dei club più importanti d’Italia. Oltre alle sessioni live, è molto attiva in studio. Mescolando i suoni moderni ai grandi ritornelli del passato crea uno stile unico e in costante evoluzione

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22:00