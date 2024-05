Al Demodè Club il party ‘Masterceck 90’

Sabato 18 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, sarà proposto il party “Mastercek 90”, uno show musicale incentrato sulla musica degli anni ’90 e 2000, trasposizione live dell’omonimo programma radiofonico, che avrà per protagonisti Cecco Corvasce e Daniel’s Jack.

“Mastercek 90” è infatti un programma radiofonico a tema trasmesso da 18 emittenti in tutta Italia, tra cui Ritmo 80 che in Puglia e Basilicata ne detiene l’esclusiva, che con il tempo ha ottenuto grande riscontro di pubblico con picchi che hanno raggiunto il milione di ascoltatori e che è diventato anche un tour itinerante con tappe nei più rinomati club della Penisola.

Il format, prodotto dall’agenzia All in one Strategy, si presenta come un viaggio a ritroso nel tempo, ma con una veste dinamica, che segue un fil rouge legato a mixaggi veloci e durante il quale verranno proposti i più celebri tormentoni, anche italiani, degli anni ’90 e 2000, dalla dance alla classic house e alla musica progressive. Protagonisti di questo live i due dj, figure navigate nella radiofonia nazionale. Al microfono ci sarà Cecco Corvasce, che sarà accompagnato al mixer da dj Daniel’s Jack, che indosserà una maschera e un guanto dotati entrambi di luci a led che verranno indirizzate verso il pubblico in sala per rendere l’atmosfera misteriosa e inconsueta. Ad esaltare il party, come sempre ci saranno i grandi ledwall del Demodè sui quali saranno proposti video inerenti al party e animazione con performer e installazioni.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00