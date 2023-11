Al Demodè il party “Mimmo Modem – La reunion”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 25 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà il party “Mimmo Modem – La Reunion”, la prima grande festa dell’omonima pagina social che vanta numerosi followers su tutti i network.

Il progetto social si caratterizza per la satira che viene fatta attraverso tanti video e montaggi esilaranti pubblicati e ricondivisi. Personaggi famosi e persone comuni diventano protagonisti dei post, che diventano virali facendo il giro del web. Autori di questa iniziativa sono Michele Di Croce, Salvatore Dipace, Virginia Maggio, Luca Granata e Antonio la Torre, conosciuti rispettivamente come Dix, Tato, Hellcat, Momox e Kapa. La festa è invece un progetto dell’agenzia Pixel Marketing, che ha scelto di trasformare in reale questo micro mondo virtuale.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Armando Sparadais, un simpatico, goliardico di sessantasette anni, divenuto una celebrità su Tik Tok ed Instagram. All’anagrafe Armando Cobucci di Paeustum, nel salernitano, è autore di tormentoni quali “È molto bello” o di poesie, come quella dedicata alla sua città. Con una serie di video ironici conditi da note di quella volgarità ‘ingenua, colorita e colorata, che spesso accende il pubblico dei social è diventato uno dei personaggi più cliccati in questo momento, entrando nel cuore di tutti per la sua gentilezza, la sua educazione e quella vena artistica con la quale decanta le sue opere.

Ancora durante la festa “Mimmo Modem - La Reunion” si alterneranno in consolle i dj Alessandro Verrienti e Giorgio Simulo, oltre a tantissimi video trasmessi sui ledwall. Nel corso della serata si potranno ammirare un’escalation di highlights, momenti topici inerenti alle scene più ioniche della parte satirica di Mimmo Modem.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio party: 23.00