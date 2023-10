Al Demodè Club il grande party-show di Halloween

Prezzo non disponibile

Martedì 31 ottobre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, si terrà il party “Demodeland - Halloween Edition”, una grande festa a tema che trasformerà la struttura in una location spettrale grazie ad allestimenti, performer, video proiettati sui ledwall e numerosi effetti speciali, che immergeranno il pubblico in un grande spettacolo che avrà al centro la musica e il divertimento, nel quale sarà chiamato a partecipare in prima persona.

Il tema della serata è “The Sinister Seven: Unleash the Horror Within”, uno show dove i serial killer più temuti prendono vita. Le quattro aree dedicate, la live room, club room, serra stage e food zone, saranno abitate, ognuna, da un agghiacciante assassino legato a uno dei sette peccati, con pericoli inimmaginabili a ogni angolo. Indossando il proprio abito chiunque varcherà le porte del club è chiamato a partecipare a questo mondo di incubi affrontando le proprie paure.

Nella live room ci saranno proposte le hit del momento selezionate da Valentina Marenaci, Dario D e Simone Colaianni, con i vocalist Kekko DMC e Nino Voice. Nella club room sarà proposta musica urban con la reunion della Bari Hip-Hop Metro, crew formatasi in passato proprio al Demodè. Qui si alterneranno Dj Fato, Big Fab, Mista P, Lampo e Shogun. Nel serra stage sarà dato ampio spazio alle sonorità house con, in colle, i dj Andrea Reale, Vito Terenzio, Giovannino, Antonio Lorusso, De Vico e Michele Griesco. Il solito relax proposto in food zone, sarà minato dalla presenza dei tanti personaggi presenti nel club, ma almeno la musica qui sarà comunque distensiva.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00