Al Demodè lo show swing di fine anno di Hops Bari

Venerdì 7 giugno al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, sarà proposto il party “See you s…wing!”, lo show di fine anno degli allievi della Hops Bari, la community barese di balli swing (lindy hop, balboa e solo jazz) che sarà accompagnato da diverse esibizioni musicali.

Ad aprire la serata sarà il doppio dj set a tema curato da Beppe Rubino ed Eddy De Marco, nomi noti della movida swing. Quest’ultimo, inoltre, è conosciuto per le sue performance old style rigorosamente in vinile durante le quali esegue improvvisazioni dal vivo con il trombone.

A seguire ci sarà l’esibizione live della All Star Swing Band, gruppo capitanato dal duo vocale composto da Larry Franco, pianista e cantante che ha suonato in trasmissioni radio e spettacoli televisivi in Italia e all’estero, oltre ad essere stato collaboratore di Nicola Arigliano e di molti solisti e formazioni di fama internazionale, e Dee Dee Joy, compositrice laureata in canto jazz e grande interprete del repertorio di Natalie Cole, che conta al suo attivo cinque cd, tournée e partecipazioni a rassegne e festival jazz anche fuori dai confini nazionali. A completare la band ci sono Guido di Leone alla chitarra, Alberto di Leone alla tromba, Attilio Troiano al sax, Ilario De Marinis al contrabbasso e Gianfranco Masi alla batteria.

Nata dall’idea di Andrea Martinucci e Francesca Caggiano, entrambi insegnanti di danze swing della Hops Bari, la prima community barese dedicata alle danze swing e in particolar modo al lindy hop, una danza afro-americana nata negli anni ’20 ad Harlem (New York) e tornata con forza in auge negli ultimi tempi, che oggi conta oltre 3500 followers sui social. Il lindy hop si balla prevalentemente in coppia ma esistono routine che prevedono dei passi da eseguire da soli, e la struttura del ballo è principalmente in 8 tempi, a cui si affiancano passi in 6 tempi.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:30