PASQUALINO GOURMET 2023 - FOOD FESTIVAL



10 - 16 agosto



Via Barsenta - Alberobello (new location)



ingresso libero



Il tipico panino di Alberobello, ritorna per la 5* edizione di Pasqualino Gourmet - food festival.

Vieni anche tu a gustare il Pasqualino, le sue varianti gourmet e il meglio della cucina pugliese, il tutto accompagnato da un ottima birra artigianale e da musica live ogni sera.



programma musicale:

10 - Logico 2.0 (Cremonini Tribute Band);

11 - Thecommercialisti (Boomdabash cover band & summer hits);

12 - Alla Bua OFFICIAL (pizzica, folk band);

13 - Celebration Disco Band (band musica anni 70/80/90);

14 - I KOMANDANTI (Vasco Rossi cover band) & Diego Spagnoli (stage manager Vasco);

15 - Filippo Ferraro & Francesca Romana D'Andrea (conduttori di RDS - 100% grandi successi) con Dj Carrozzo (Dj RDS);

16 - Libera Nos A Malo - Ligabue tribute band;



TUTTE LE SERE - Dj set con Viviano Bagnardi (dalle 23.30 circa).







