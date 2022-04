Pasquetta a Balsignano

Il casale di Balsignano apre straordinariamente le sue porte di lunedì per festeggiare insieme.

Ogni 30 minuti partirà una visita guidata gratuita che vi permetterà di scoprire la storia di un sito unico in terra di Bari.

Le guide accompagneranno i visitatori alla scoperta delle mura, degli ambienti del castello e i due edifici sacri che connotano ancora oggi il casale. Infatti il casale è famoso per la peculiare cupola della chiesa di San Felice ma, nella corte, è custodita la chiesa di Santa Maria con i suoi affreschi.



INFO:



Il costo del biglietto è 5 euro

Gli orari di visita sono: 9:30 -13:00

17:00 - 20:00



Il casale è raggiungibile soltanto per mezzo di una navetta gratuita che parte da piazza De Nicola a Modugno.