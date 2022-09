Passeggiata a 2 e 6zampe nella murgia

Torna l’autunno, tornano i nostri eventi in natura, torna la nostra fantastica passeggiata a 2 e 6zampe giunta alla sua 25^ edizione.

Ideata ed organizzata dal dr Danilo Spagnulo (Educatore Cinofilo) e la sua 4zampechepassione, in collaborazione con la Dr.ssa Loredana Caporusso (Psicologa e Psicoterapeuta) e l’Ing Valentina Caporusso (Ing per l’ambiente ed il territorio).



Una bellissima escursione naturalistica in compagnia dei nostri amici a 4zampe aperta a tutti, anche a chi non possiede cani.

Attraverseremo tratti di Murgia in cui la natura ci regalerà profumi e colori spettacolari e unici.



L’evento è a numero chiuso ed necessaria gentile prenotazione.



Per poter partecipare è necessario versare un piccolo contributo di soli 10€, i cani partecipano gratis.



Quando? Domenica 2 Ottobre 2022

A che ora? Dalle ore 9 alle ore 13

Dove? a Cassano delle Murge (Ba)



Info e prenotazioni al

3492634715 Educatore Cinofilo



3337125285 Ingegner Ambientale