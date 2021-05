Passeggiata con i pelosetti fino al tramonto

Una splendida passeggiata panoramica a 2 e 6zampe in versione serale all'interno della Murgia Cassanese in cui, oltre che ammirare la meravigliosa realtà naturalistica che il paesaggio offre, si potrà concludere l'avventura immortalando uno spettacolare tramonto sulla Murgia.



Domenica 13 Giugno dalle ore 17 fino al tramonto.



'Organizzata, come sempre, dal Dr. Danilo Spagnulo - Educatore Cinofilo Csen e la sua 4zampe che Passione in collaborazione con la Dr.ssa Loredana Caporusso - Psicologa e Psicoterapeuta e l'Ingegnere Valentina Caporusso - Ing per l'Ambiente ed il Territorio ed il loro studio associato Vitae Arbor, che vi accompagneranno lungo tutto il percorso pronti a condividere con voi nozioni ed esperienze.



Una bellissima occasione per trascorrere qualche ora di relax e leggerezza immersi in una meravigliosa realtà naturalistica'.



Durante l’evento sarà garantito il massimo rispetto per le norme anti covid.



L'evento è aperto a tutti, anche per chi volesse partecipare senza cane.

PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO VERSARE UN PICCOLO CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE DI SOLI 10 EURO A PERSONA (CANI E BAMBINI fini a 10 anni PARTECIPANO GRATIS)



Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza



Posti limitatissimi



E' necessaria ed obbligatoria gentile prenotazione



info e prenotazioni

Educatore Cinofilo 3492634715

Psicologa e Psicoterapeuta 3288597436

Ingegnere Ambientale 3337125285