Orto Fertile anche quest’anno propone la Passeggiata Etnobotanica per scoprire le piante, i fiori e le erbe del nostro paesaggio naturale!

"Vi parliamo spesso delle piante spontanee, nostre amiche di compagnia nelle newsletter di Orto Fertile, ma anche quest’anno vogliamo raccontarvele con una passeggiata attorno e nel bosco della Masseria La Mandra!

Lo faremo in compagnia di Gianni Signorile - Masseria dei Monelli - Conversano, lungo una passeggiata ricca di incontri e racconti".



Domenica 4 luglio

Ore 18:30



Per prenotazioni iscriviti al form qui sotto:

https://forms.gle/1wBumYJhqFZmqjM99





L’evento è per un numero limitato di partecipanti e rispetterà le norme anti-covid.

Quota di partecipazione 15 euro.





È consigliato abbigliamento comodo, scarpe chiuse e pantaloni lunghiAlla fine della passeggiata un agro-aperitivo a cura di Giuseppe della Masseria La Mandra.

