Venerdì 8 aprile, alle ore 20, nell’atrio della parrocchia Santa Maria Maddalena, in via Datto, a Bari andrà in programma la sacra rappresentazione della Passione vivente di Cristo intitolata “Amore, voce del verbo Morire”.

L’evento, giunto quest’anno alla terza edizione, sarà dedicato a Don Tonino Bello