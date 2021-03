Ad Alberobello appuntamento in streaming con la 44esima edizione della Passione Vivente

Per il secondo anno consecutivo non sarà in diretta come ogni anno con migliaia di spettatori provenienti da ogni parte di Puglia, ma ad Alberobello la Passione Vivente non resterà a casa, o meglio, entrerà nelle case di tutti con un evento speciale che sarà trasmesso via Facebook.

La 44ma edizione di uno degli appuntamenti più attesi nella Capitale dei Trulli ci sarà lo stesso anche se in modalità diverse.

L’associazione «Da Betlemme a Gerusalemme» che ogni anno organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune, porterà comunque in scena l’evento come già accaduto lo scorso anno, nel pieno del primo lockdown.

La manifestazione sarà, infatti, inedita e, per la prima volta, affiderà la narrazione ed il commento della Passione a colui che interpreterà Gesù di Nazareth.

L’appuntamento è alle ore 21.00 di venerdì santo, 2 aprile, con diretta streaming Facebook e Youtube, sui canali dell' Associazione Da Betlemme a Gerusalemme. In tv l’evento sarà trasmesso su Teletrullo (ch. 88 e 111) e Antenna Sud (ch. 13 e 85).

La Passione è uno degli appuntamenti clou organizzati dall’associazione, insieme al Presepe Vivente (oltre 200 figuranti e 13mila presenze) e a «Tracce di donna» che quest’anno porterà a luglio Alberobello Sabrina Impacciatore, dopo il rinvio dello scorso anno.