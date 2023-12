PASTOR RON GOSPEL SHOW

Concerto di Natale

con

Ronald Isaac HUBBARD – Pastor Ron

James Edward PENN JR

Lacretia Tierra BOLDEN

Latoya Tinese THOMAS

Myisha Raeshayle GODFREY

Willie Charles MC MILLON III

Derek Lamont WIDEMAN



Pastor RON Gospel Show ha fatto il suo debutto in Italia nel 2010 riscuotendo un clamoroso successo di pubblico e critica. Lo spettacolo vede come protagonista l’esilarante Pastor Ronald Hubbard una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama gospel internazionale, che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante. II Pastore Ron Hubbard e il suo gruppo si sono esibiti su prestigiosi palcoscenici fra cui: I’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre, al Toscana Gospel Festival ammaliando ogni genere di pubblico. Accanto al Pastore Ron sul palco altri 6 artisti fra cantanti e band: voci potenti e vellutate in pieno stile BLACK. Due ore di musica gospel TOP LEVEL in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo che trascineranno letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento!