Il Pastore e la Sirena, la Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito arriva a Molfetta

Continua il percorso de la Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito che martedì 20 settembre farà tappa a Molfetta, nell’ambito del progetto “Il Pastore e la Sirena - Le Strade della Fiaba incrociano la Via Francigena e La Rotta dei Fenici”. Alle 11, in piazza Municipio, incontro con studentesse e studenti dei licei per la raccolta di narrazioni e interviste.

Alle 17 a Cala sant’Andrea si terrà il filatoio di comunità: Filatoio Ceneredde (una Cenerentola vestita di sirene e di mare) - La Sposa Sirena - Affari di cuore una condivsione delle tradizioni orali legate alla fiaba e al mare. Intervengono Tommaso Minervini (Sindaco), Giacomo Rossiello (Assessore alla Cultura), Cooperativa Feart, Teatro dei Cipis, Associazione Hauser, Archeoclub, Associazione Il popolo granchio, Pugliautentica, MASCI (Movimento Adulti Scout Italiani) e la partecipazione di Giovannangelo De Gennaro e Corrado La Grasta.

“Il Pastore e la Sirena - Le Strade della Fiaba incrociano la Via Francigena e La Rotta dei Fenici” è un progetto che mira al diretto coinvolgimento delle comunità locali lungo la via Francigena e i percorsi costieri del Mediterraneo, nel processo di recupero e valorizzazione del patrimonio immateriale della Puglia, ossia l’insieme di pratiche, espressioni artigianali e artistiche, narrazioni, tradizioni e espressioni dialettali che le comunità riconoscono come parte integrante del loro patrimonio identitario.

L’obiettivo è anche quello di contribuire alla creazione di itinerari turistici basati sull’identità territoriale, assecondando il desiderio di approfondire la conoscenza del territorio e il senso di autenticità che contraddistingue il viaggiatore contemporaneo; e anche di contribuire al dialogo interculturale mediterraneo, riscoprendo le origini culturali su cui l’Europa ha costruito le sue antiche basi di civiltà.

Il progetto coinvolge cittadini, studiosi, artisti, in qualità di raccoglitori e narratori della tradizione orale e popolare pugliese. Sino al 25 settembre in giro per la Puglia, la Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito incontrerà cinque comunità tra storie di mare e di terra. La carovana itinerante rappresentata da un pulmino con i simboli del progetto, partita lunedì 11 luglio dalla Fiera del Levante Bari, percorrerà 5 tappe: 18 settembre Monte Sant’Angelo, 20 settembre Molfetta, 21 settembre Ruvo di Puglia, 23 settembre Minervino di Lecce, 25 settembre Brindisi (si allega il programma completo).

“Il Pastore e la Sirena - Le Strade della Fiaba incrociano la Via Francigena e La Rotta dei Fenici” nasce all’interno delle iniziative di valorizzazione dei cammini culturali collegati ai progetti “TheRoute_Net” e “CoHeN” realizzati nell’ambito del Programma Interreg V/A Greece – Italy 2014 – 2020 da Regione Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. “TheRoute_Net” promuove il turismo tematico in Grecia e in Italia attraverso la valorizzazione di itinerari e percorsi storici caratterizzati da una fruizione esperienziale e lenta, come la Via Francigena. “CoHeN” promuove il turismo culturale attraverso la valorizzazione della Rotta Costiera Adriatico-Ionica con la identificazione di una rete di segni distintivi del patrimonio culturale immateriale dell’area transfrontaliera.

Il progetto “Il Pastore e la Sirena” a cura di Laura Marchetti, fa incontrare l’itinerario culturale e antropologico de “Le strade della fiaba” con i cammini geografici e le espressioni culturali della "Via Francigena" e dei sentieri costieri del Mediterraneo, in particolare la Rotta dei Fenici e gli insediamenti della colonizzazione micenea. Il pastore e la sirena sono due protagonisti delle fiabe pugliesi: il pastore allude all’attività reale della transumanza che si svolgeva sulla Via Francigena; la sirena ricorda la navigazione e la colonizzazione fenicia del Mediterraneo (dalla parola fenicia sir, canto, e si riferisce alle sacerdotesse della Dea fenicia Astarte), sulle cui rotte si è poi innestata la colonizzazione micenea della Puglia e di una vasta zona del Mediterraneo.

La prima fase del progetto si è svolta tra giugno e luglio attraverso dei laboratori partecipati, con la collaborazione dell’ufficio progetti internazionali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e il supporto delle amministrazioni comunali. Sono state coinvolte le comunità locali che hanno contribuito alla ricostruzione della memoria culturale immateriale e di quelle fiabe e miti che meglio possono rappresentarla.

I comuni interessati sono stati: Monte Sant’Angelo (via Francigena), Molfetta (cammino adriatico-ionico), Ruvo di Puglia (via Francigena, rotta costiera micenea), Minervino di Lecce (via Francigena, rotte costiere) e Brindisi (via francigena, rotte costiere).

I laboratori hanno anche coinvolto alcuni attori (teatranti attori, cantastorie, pupari, musicisti, danzatori) che contribuiranno ad organizzare a settembre, per la seconda fase del progetto, la Carovana dei filatoi delle fiabe e del Mito, una carovana itinerante che, città per città, intesserà dei filatoi, strumenti di espressività narrativa e partecipata.

“L’impegno per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale è indicato ai popoli europei sia dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale del 2003, sia dalla Convenzione di Faro emanata dal Consiglio d'Europa nel 2005“, precisa l’ideatrice e curatrice del progetto, Laura Marchetti.

Il programma completo

18 settembre

MONTE SANT'ANGELO

ore 16.00, Piazza Sant‘Oronzo

arrivo pulmino de Le Strade della Fiaba

raccolta di narrazioni e interviste

ore 18.00, Museo Etnografico Tancredi (piazza S. Francesco d'Assisi)

Filatoio Le tre fate e lo zampognaro di Pescocostanzo

con Pierpaolo d’Arienzo (Sindaco), Rosa Palomba (Assessora alla Cultura), Associazione Monte Sant’Angelo Francigena, gruppo musicale Rione Junno, Mad (Memorie Audiovisive della Daunia), Centro Sociale di Monte Sant’Angelo, Pro Loco Monte Sant’Angelo, Associazione Insieme Per, Associazione musicale Li Sammecalere, Sud Folk - Laboratorio musiké

festa a pane, pecorino e fichi

20 Settembre

MOLFETTA

ore 11.00, Piazza Municipio

arrivo pulmino de Le Strade della fiaba in piazza Municipio

incontro con studentesse e studenti dei Licei, raccolta di narrazioni e interviste

ore 17.00, Cala Sant‘Andrea

Filatoio Ceneredde (una Cenerentola vestita di sirene e di mare) - La Sposa Sirena - Affari di cuore

con Tommaso Minervini (Sindaco), Giacomo Rossiello (Assessore alla Cultura), Cooperativa Feart, Teatro dei Cipis, Associazione Hauser, Archeoclub, Associazione Il popolo granchio, Pugliautentica, MASCI (Movimento Adulti Scout Italiani)

festa a pesce fritto

21 Settembre

RUVO DI PUGLIA

ore 16.00 arrivo del pulmino Le strade della fiaba in piazza Menotti Garibaldi

ore 17.00 Sala Conferenze del Museo del Libro - Casa della Cultura | Palazzo Caputi (Via De Gasperi, 26)

La botte di Dionisio ovvero il miracolo di Sande Martéine

Tra mito e fiaba. Laboratorio

con Claudia Lucchese (direttrice del Museo Nazionale Jatta), Monica Filograno (Assessore alla Cultura), compagnia Menhir/Le danzatrici en plen air, Università della terza età Nicola Cassano di Ruvo di Puglia, Fondazione Angelo Cesareo

vino a volontà (di chi offre)

23 Settembre,

MINERVINO DI LECCE

ore 12.00 – 23.00, Filatoio itinerante

con Ettore Caroppo (Sindaco di Minervino di Lecce), Maria Antonietta Cagnazzo (Vice-Sindaca di Minervino di Lecce), Luca Benegiamo (Sindaco di Giuggianello), Giravolte Teatro, Associazione Noi con l’erba sotto i piedi, compagnia teatrale La bottega di Minerva, Artedanza team

ore 12.00, Torre Minervino

Partenza

Cunto de I Lestrigoni a Santa Cesarea e il cammino marino di Ercole

Partenza delle Vedette

ore 13.30, Menihr Sangiovanni Malcantone

I territori di Minervino e la Via Francigena (Ettore Caroppo)

Cunto L’acchiatura sotto il Menhir (Franco Ferramosca)

Pranzo a sacco. Gratuito per chi ha trovato “l‘acchiatura“

Ore 16.00, Dolmen Li Scusi

Cunto La sfida a Dio dei Mori Superbi

ore 17.00, Massi della Vecchia

Lu Cuntu te lu Nanni Orcu - Lu Cuntu Purgineddhu - Le chiocciole d’oro della vecchia

ore 19.00: Collina dei Fanciulli e delle Ninfe

La sfida della danza dei Pastori e delle Ninfe

festa fra gli ulivi con friselle e peperonata

25 Settembre

BRINDISI

ore 11.00, Museo Archeologico Provinciale F. Ribezzo (piazza Duomo)

La Sirena conchiglia nel Museo archeologico Ribezzo di Brindisi e i legami simbolici fra Grecia e Magna Grecia

a cura di Luigi De Luca, responsabile Poli Biblio-Museali Regione Puglia, Emilia Mannozzi, direttrice del museo Ribezzo

Ore 17.00, Accademia degli Erranti (Via Tarantini, 35)

Filatoio “ Raccontami” dice Arete a Ulisse: la fiaba che non c’è più - la fiaba di Leukasia - la fiaba di Nanna Sirena

Partecipano Giuseppe Marchionne (Sindaco di Brindisi), Associazione Brindisi e le Antiche Strade, Biblioteca De Leo, Associazione Meridiani Perduti, Associazione Remuri