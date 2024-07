Patrick Zaki a Ruvo di Puglia

l Comitato per la Pace di Ruvo di Puglia annuncia con emozione che martedì 2 luglio, alle ore 19, ospiterà Patrick Zaki per la presentazione del libro "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia", edito da "La nave di Teseo" nel 2023.

L'incontro si svolgerà presso l'auditorium del Liceo scientifico "O. Tedone". L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia, in collaborazione con la libreria "L'Agorà - Bottega delle nuvole" sarà ad ingresso libero.

Dialogherà con l'autore Pietro Pasculli, dottorando in relazioni internazionali, con l'ausilio dell'interprete Heather Marie Bhimull dell'Associazione Sintagma.

I volumi, acquistabili durante l'evento, sono già disponibili presso la libreria "L'Agorà".

Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. È solo la pausa di uno studente che torna a casa temporaneamente. Ma le cose non vanno come previsto: Zaki viene arrestato e resta in prigione per 20 mesi.

Bologna, la sua università, e l’Italia intera reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare.

Patrick Zaki in questo libro racconta la sua storia: cosa è successo davvero quel giorno e cosa è avvenuto poi, nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo – quello delle carceri – in cui tutti sono ridotti a una condizione disumana. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, dell’amata Reny, dell’Italia tutta.

"Attraverso il vissuto di Zaki vogliamo ancora una volta porre l'attenzione su temi che purtroppo rimangono di attualità in diverse parti del mondo e per certi versi anche in Italia: la violazione dei diritti umani, la repressione e il diritto al dissenso, il coraggio nel non restare in silenzio difronte alle ingiustizie, l'importanza del diritto internazionale. Il suo apporto di conoscenza sarà per noi uno strumento in più per comprendere ciò che ci accade intorno".