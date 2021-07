“Pausa pausa, ritmo lento” raccontando Enzo Del Re al Castello angioino Mola di Bari: mostre, concerti, laboratori e visite guidate

Un’intera settimana dedicata al canta-protesta-autore di Mola di Bari Enzo Del Re detto Carvàune: un immaginario complesso raccontato con laboratori musicali, performance, conferenze, una mostra multimediale, concerti e visite guidate per un approfondimento sulle origini e sull’identità della città e della comunità attraverso le parole e le suggestioni della poetica musicale dell’illustre compaesano. Un’iniziativa dell’associazione Musicando in co-progettazione con Al Gazebo, Libreria Culture Club Cafè, associazione ETRA E.T.S., Officina dell’Arte e Visit Mola di Bari, inserita nella programmazione di GustiaMola, festival estivo di valorizzazione territoriale organizzato dal Comune di Mola di Bari. “Pausa pausa, ritmo lento” dal 19 al 25 luglio animerà gli spazi del Castello Angioino Aragonese di Mola di Bari e la corte del monastero di Santa Chiara con un ricco programma di

attività gratuite.



Da lunedì 19 a mercoledì 21 luglio ore 16.30 @Castello Angioino “Voci e ritmi” laboratori musicali – accesso con prenotazione

Lunedì 19 si darà il via ai due laboratori musicali “Voci e Ritmi” a cura dell’Officina dell’Arte durante i quali due gruppi di partecipanti (interessati e disinibiti al canto e all’interazione pubblica) si incontreranno nell’arena castello dalle 17.00 alle 19.30 di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21. I due gruppi, dedicati alla tradizione orale (condotto da Giuseppe Pascucci) e all’ascolto, alla registrazione e alla manipolazione dei suoni (condotto da Giovanni Cristino), saranno accompagnati in un percorso immersivo di analisi, sperimentazione e produzione di materiale originale che confluirà in una performance musicale coordinata nella serata di venerdì 23 luglio.



Le iscrizioni sono aperte e prevedono un massimo di 6 persone per laboratorio, riferimento telefonico per info e iscrizioni 3801453175 – Giuseppe.



Giovedì 22 luglio- sabato 24 luglio h 19.30-22.30 @Castello Angioino Mostra multimediale – accesso libero Giovedì 22 luglio alle ore 19.30, si terrà il vernissage della mostra multimediale proposta dall’Officina dell’Arte con il contributo di Angelo Amoroso D’Aragona, Gianfranco Moccia, Timisoara Pinto, Nicola Sainato e altri collezionisti privati. La mostra dedicata a Enzo Del Re sarà accessibile dal 22 al 24 luglio dalle 19.00 alle 22.30. I curatori, Fabio Caccuri e Alisia Cruciani, allestiranno un’esposizione multimediale negli spazi del Castello Angioino che diverrà un interattivo paesaggio di immagini e suoni legati alla figura del corpofonista anarchico di Mola di Bari.



Giovedì 22 luglio 1°turno h 19.00 – 2° turno h 20.00 tour guidato “La leggenda della nascita di Mola” @Castello angioino –

accesso con prenotazione

Un tour guidato alla scoperta delle radici storiche e delle leggende sulla fondazione di Mola di Bari attraverso l’opera di Enzo Del Re a cura di Visit Mola di Bari e realizzato con il supporto di Officina dell’Arte e della dott.ssa Maria Susca: le guide, accompagneranno i visitatori attraverso i luoghi emblematici della città in un racconto tra storia, epica e linguaggio a partire dalla composizione “La leggenda della nascita di Mola” (nota anche come “La toponomastica molese”) di Enzo Del Re.

Prenotazioni all’indirizzo https://www.visitmoladibari.it /eventi/



Venerdì 23 luglio alle 19.30 @Castello angioino Performance musicale “Voci e Ritmi” – accesso libero

Venerdì 23 luglio alle 19.30 aprirà la serata il concerto “Voci e Ritmi” ad opera dei Maestri Giovanni Cristino e Giuseppe Pascucci che parteciperanno e dirigeranno la performance di gruppo: un concerto originale che si configura come restituzione del lavoro e delle riflessioni musicali svolte durante i laboratori dedicati alla figura e alla musica di Enzo Del Re.







Sabato 24 luglio h 19.30 @Castello angioino

Talk tema Enzo del Re, ospite il regista Angelo Amoroso D’Aragona – accesso libero

Una conferenza partecipata a cura di Officina dell’arte coordinata da Fabio Caccuri che dialogherà con Angelo Amoroso D’Aragona, regista del docufilm “Io e la mia sedia” dedicato ad Enzo Del Re. Tra gli ospiti è previsto l’intervento di Maria Susca, appassionata ricercatrice e autrice di tesi universitarie sulle opere del musicista.



Sabato 24 luglio h 21.30 @Chiostro Santa Chiara

Concerto con omaggio a Enzo del Re “Radicanto” – accesso con prenotazione

Conclude la prima parte del festival “Pausa pausa, ritmo lento” organizzato dall’associazione Musicando il concerto dei Radicanto alle ore 21.00 presso il chiostro del monastero di Santa Chiara.

Gli artisti Maria Giaquinto, Francesco De Palma, Adolfo La Volpe e Giuseppe De Trizio si esibiranno in un programma coinvolgente con omaggi a Enzo Del Re.

Il concerto si aprirà alle 20.30 con l’esibizione della Abilband-Accordi abili che con originalità, simpatia e ritmi sincopati inaugurerà in modo speciale questa serata di festa.

Prenotazioni all’indirizzo https://www.visitmoladibari.it /eventi/



Giovedì 2 settembre h 21.00 @Arena Castello – ingresso su prenotazione sino ad esaurimento posti

“MAUL, Molese Anarchico Uomo Libero” torna il 2 settembre per celebrare Enzo Del Re a dieci anni dalla morte. Il concerto-evento, promosso da Puglia Sounds e Comune di Mola di Bari e organizzato dall’associazione culturale ETRA E.T.S. con la collaborazione della Libreria Culture Club Cafè, vanta la direzione artistica di Timisoara Pinto. Ogni anno MAUL porta a Mola di Bari alcuni dei musicisti e artisti più prestigiosi della scena musicale nazionale e internazionale: da Peppe Servillo e Natalio Mangalavite, da Paolo Benvegnù a Micol Arpa Rock, da Andrea Satta a Peppe Voltarelli, da Elena Ledda e Mauro Palmas a Canio Loguercio. Questi sono soltanto alcuni dei musicisti che negli ultimi anni si sono avvicendati sul palco con coinvolgenti interpretazioni dei brani dell’autore molese. Con loro anche diversi gruppi emergenti e musicisti che si occupano della musica e del messaggio di Enzo del Re da molto tempo come Vito “Forthyto” Quaranta. I dettagli dell’edizione 2021 di MAUL e le modalità di prenotazione, verranno resi noti nelle prossime settimane.