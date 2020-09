'Pelle d'oca 70', tributo a Fabio Concato e friends

GIOVEDI 10 SETTEMBRE nei giardini di VILLA ROTONDO in BARI, Gran Concerto della "SUPERBAND" fomata da 8 bravi musicisti professionisti: PELLE D'OCA '70 Suoneranno brani di: Fabio Concato - Frank Sinatra - Mike Bublè - Steve Wonder - Pino Daniele interpretati dalla stupenda voce di MICHELE DE ROBERTIS!!!

Biglietto €15 Comprende: Concerto - Panzerotto al forno o 1° Piatto (a discrezione della struttura) 1 Bevanda

PRENOTAZIONE ESCLUSIVA E OBBLIGATORIA AL 348.8791734

MASCHERINA AL SEGUITO - TUTTO IN ESTREMA SICUREZZA