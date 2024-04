I “Pensieri Pianistici” di Toni Tarantino alla Galleria "Girolamo e Rosaria Devanna" di Bitonto

Non capita tutti i giorni che un concerto ‘invada’ le sale di un museo permettendo alla musica e all’arte di unirsi in un connubio perfetto. È quello che accadrà sabato 13 aprile, a partire dalle 17,30, presso la Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" di Bitonto. I suoi spazi ospiteranno il musicista e compositore Toni Tarantino per la presentazione del suo primo album da solista “Pensieri Pianistci”. Un concerto in piano solo, dunque, organizzato da Asteria Space in collaborazione con la stessa Galleria Devanna e sostenuto dal Comune di Bitonto. L’evento rientra, infatti, nel programma di co-progettazione “IN. CENTRO” - Spazi Aggregativi Diffusi finanziato dal medesimo Comune.

Asteria Space, realtà vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, fondata dalla giornalista Alessandra Savino, prosegue così, nell’ambito della suddetta programmazione, la propria rassegna di appuntamenti dislocati in luoghi del centro antico di Bitonto. Terzo evento del cartellone proposto dall’associazione bitontina, il concerto vedrà protagonista un talento pugliese cimentatosi nella sua opera prima di brani inediti. Registrato presso Cialeto Recording Studio di Arezzo e mixato da Alessandro Fazzi presso Funkeria Records di Trepuzzi (LE), “Pensieri Pianistici” è una raccolta di otto brani originali composti dall’artista nel corso degli ultimi 3 anni. Contengono sonorità che, partendo dal piano solo, sfociano fluidamente nel live looping con beat box, pianoforte, e beat elettronici.

“Pensieri Pianistici” è, dunque, un disco dal sapore emotivo che scava nell’animo dell’autore e restituisce agli ascoltatori una playlist di brani che vedono Tarantino nei panni di un eclettico polistrumentista.

Antonio (Toni) Tarantino e un pianista e compositore salentino. Laureato in pianoforte al Conservatorio Tito Schipa di Lecce, e in composizione classica al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, vanta fra le esperienze di studio all’estero gli studi al Prince Claus Conservatorium di Groningen, in Olanda, in piano jazz e arrangiamento per big band. Nel corso degli anni ha collaborato con l’icona del reggae internazionale Alborosie, e con il pioniere dell’hip hop in Italia Dj Gruff, in qualita? di compositore, pianista e trombettista in studio e live. "Pensieri Pianistici" è il suo primo disco di composizioni inedite.

Il concerto, avendo luogo all'interno della Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna", prevede un costo di ingresso pari al ticket del museo, ovvero di 6,00 euro. Eventuali riduzioni e gratuità previste per legge (https://www.beniculturali.it/ agevolazioni) potranno essere comunicate alla biglietteria in fase di acquisto (info tel. 080 099708). I biglietti possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria dal museo il giorno del concerto. È possibile prenotare i propri posti via mail scrivendo a info@asteriaspace.it oppure telefonicamente dal lunedì al venerdì al numero 377 387 2180