Pentasamba, coro di musica brasiliana

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 17 giugno 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si colora delle voci del PENTASAMBA diretto da Francesca Leone e Max Monno, accompagnati dal basso di Gianluca Fraccalvieri e dalla batteria di Fabio Delle Foglie.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ascoltare il coro Polifonico nato tra le mura della scuola di musica “Il Pentagramma “ di Bari con un repertorio di Samba e Bossa Nova.



Tra Bossanova e samba, con le musiche di Jobim, Menescal, Buarque, Monno e De Moraes sarà un concerto a tutto ritmo!