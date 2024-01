'Pentolaccia Casamassimese' edizione 46 con musica, gastronomia e gruppi mascherati

La festa più amata sta per tornare con i carri dei Maestri Cartapestai, i gruppi mascherati di Scuole e Associazioni, tanta musica, gastronomia tipica e divertimento per grandi e piccini con la maschera di Calascione e la grande Pentolaccia con le sue sorprese, in un percorso alternativo che raggiungerà l'Area Mercatale per la festa finale.