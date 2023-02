Due giorni di follia per le strade di Casamassima 45a PENTOLACCIA CASAMASSIMESE La Pentolaccia nella tradizione - a cura di Pro Loco Casamassima APS e Comune di Casamassima (Info: 3358383939-080671002) PROGRAMMA (in aggiornamento-segui) SABATO 25 FEBBRAIO - Istallazioni e carri in cartapesta in Piazza Aldo Moro dei Maestri Cartapestai Raffaello Magnifico e Paolo Montanaro Ore 9.00-13.00 - Preparazione Carro Grande Pentolaccia Storica – Sede Pro Loco Casamassima - Street Band di richiamo in giro Ore 16.00 – P.zza Santo Padre Pio - Partenza sfilata Gruppi Mascherati con Pentolaccia, Calascione e Street-Band Ore 16.00-20.30 - Esibizione Gruppi Mascherati, Musica, Balli, Artisti di strada, Intrattenimento a cura dei Presentatori Francesca Cirone, Gigi Distaso, Gianni Lorusso. Arrivo in P.zza Moro Esame Giuria di qualità dei Gruppi Mascherati e Maschera più bella Ore 19.00 – P.zza Moro – CONCERTO LIVE – DJ set: 1) Artemwog dalla serie TV “Mare fuori” 2) Ginevra Lamborghini 3) Praja Gallipoli on Tour 4) Marco Ninni DJ Fanno da cornice : Ore16.00-18.00 – P.zza Moro - Giochi e intrattenimento per bambini e ragazzi Ore 16.00-24.00 - Street-food - Mercatino artigianale – Mostre Tematiche Palazzo Municipale e Sede Pro Loco DOMENICA 26 FEBBRAIO - Istallazioni in cartapesta in P.zza Moro dei Maestri Cartapestai Raffaello Magnifico e Paolo Montanaro Ore 10.00 - Visita Guidata Paese Azzurro e Fondazione mons. Sante Montanaro con Calascione e le sue rime Ore16.00 – P.zza San Francesco - Partenza sfilata Gruppi Mascherati con esibizioni e Street Band - Intrattenimento a cura dei Presentatori Francesca Cirone, Gigi Distaso, Gianni Lorusso. Ore18.30 - Arrivo in P.zza Moro – Esibizione - Premiazione e Consegna Attestati Ore19.30 – APERTURA Grande Pentolaccia con tante sorprese Fanno da cornice : Ore16.00-21.00 - P.zza Moro - Musica Baby Dance e Coreografie carnascialesche - Street-food - Mercatino artigianale – Mostre Tematiche Palazzo Municipale e Pro Loco Casamassima - Quattro Chiacchiere con IISS Rosa Luxemburg Se vuoi partecipare, vestiti a maschera e vieni a Casamassima! INGRESSO LIBERO EVENTI COLLATERALI MARTEDI' 21 FEBBRAIO – Apertura Mostre Tematiche Ore 18.30 : “La Carta Elegante” – Opere in cartapesta del Maestro d’Arte Luigia Bressan – Ingresso Monumentale Palazzo Municipale “Tutti i Colori della Pentolaccia” – Palazzo Accadia – Sede Pro Loco GIOVEDI' 23 FEBBRAIO – Ore 16.30 - “La Pentolaccia dei bambini” – Centro Leonardo - in coll. con Vita Activa - A Casa di Dà VENERDI' 24 FEBBRAIO – Ore 21.00 - Veglione “La Pentolaccia” – Sala Imperial SPVN Concorso Fotografico “La Pentolaccia nella Tradizione” - a cura di A.C. Photographers Nelle settimane precedenti si svolgono Festini in Sale da Ballo Dal 12 Febbraio “U Chiàsse de l’ammòre” in Chiasso Molinari – Borgo Antico con percorso luminoso tematico (vedi evento) INFO : prolococasamassima@gmail.com – pagine Fb : Pro Loco Casamassima – Pentolaccia Casamassimese – cell. 335 8383939 – 351 7991468 Partecipazione di Scuole Marconi, Rodari, Luxemburg - Scuole Danza ASD New Aurora Dance, ASD Scarpette Rosa, ASD Fire Dance School - Associazioni socio-culturali - Forze dell'Ordine Da un’antica tradizione popolare dopo la morte di Carnevale nelle famiglie in Quaresima sin dall’’800 svolgeva il rito “La Pegnate”, rottura da bendati di una vecchia pentola in terracotta piena di caramelle e cioccolatini. Con l’intento di far trascorrere alla gente un pomeriggio di follia per le strade del paese, la Pro Loco nel 1977, seguendo il rito ambrosiano che fa finire il Carnevale la domenica successiva al Mercoledì delle Ceneri, porta in piazza una grande pignatta che si apre elargendo sulla folla tante sorprese, la “Pentolaccia Casamassimese”, un evento unico riconosciuto dal MIBACT come ‘Carnevale Storico d’Italia’, che gioca ancora oggi un ruolo in primo piano all’interno del vasto scenario dei carnevali pugliesi, grazie alla sua unicità, che la differenzia da tutte le altre manifestazioni del periodo, svolgendosi in Quaresima e puntando sulla grande Pentolaccia in cartapesta che si apre in piazza nella seconda giornata, a fine manifestazione, la regina della nostra festa, quest’anno dedicata alle tradizioni casamassimesi sotto tutti i suoi aspetti, circondata da grandi istallazioni dei Maestri Cartapestai e tanti gruppi mascherati nati dalla creatività e impegno di Scuole e Associazioni.

