A Mola di Bari Peppe Servillo con "Il carnevale degli animali"

Dopo la fortunata collaborazione per lo spettacolo «Histoire du Soldat. Percorso a ritroso tra due guerre», il cantattore degli Avion Travel, Peppe Servillo, e il Pathos Ensemble composto da Silvia Mazzon (violino), Mirco Ghirardini (clarinetto) e Marcello Mazzoni (pianoforte), propongono un nuovo concerto-reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche de «Il Carnevale degli animali» di Camille Saint-Saëns, il compositore francese del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita. L’appuntamento è in programma domenica 5 dicembre (ore 19.30), al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, per le Stagioni dell’Agìmus dirette da Piero Rotolo. I testi dello spettacolo sono tratti da «Animali in versi», lavoro vincitore del Premio Brancati 2006, perché a differenza di «Pierino e il lupo» di Prokof’ev e «Babar l’Elefantino» di Poulenc - pagine anche queste per l’infanzia, ma nate con un testo proprio da recitare - «Il Carnevale degli animali» è una composizione esclusivamente strumentale: una raccolta di quattordici brani attraverso i quali l’autore descrive in musica alcune specie zoologiche, anche con scopi didattici.

«Interpreto un poeta che cerca di incarnare i versi degli animali che vivono vicino a noi, per darci una prospettiva diversa sul mondo che ci circonda», dice Servillo spiegando il bestiario realistico e fantastico di Marcoaldi, che coglie in modo sorprendente l’anima animale, così intimamente connessa con l’anima del mondo. E lo fa, come spiegano le note di presentazione del testo edito da Einaudi, con l’agio di una voce poetica capace di alternare il ritmo disteso della narrazione e improvvise accensioni aforistico-epigrammatiche, la semplicità dell’eloquio domestico e la riflessione morale. Servillo fa parlare in versi cani, gatti, fringuelli, lucertole, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, suscitando in chi li osserva una strana invidia: invidia per una vita animata da un’immediatezza a noi umani definitivamente preclusa, a cospetto della quale veniamo messi di fronte con distacco, attraverso un punto di vista differente sulla natura e una riflessione sull’attualità, a volte drammatica, e una poesia capace di farsi espressione del dubbio.

«Il Carnevale degli animali» verrà, inoltre, introdotto da altre due pagine da camera di Saint-Saëns, la «Danse macabre op. 40» per violino e pianoforte, per la quale l’autore s’ispirò a una poesia di Cazalis, e la «Berceuse op. 80», anche questa per violino e pianoforte, mentre in chiusura di serata lo spettacolo si arricchirà di alcuni sorprendenti interventi di Peppe Servillo.

