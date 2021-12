Peppe Servillo ne “Il carnevale degli animali... e altre fantasie”

Uno spettacolo capace di coniugare l’immenso talento di Peppe Servillo alla musica di Pathos Ensemble per dare vita al concerto reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche de “Il Carnevale degli animali”. E’ questo “Il carnevale degli animali…e altre fantasie”, portato in scena dal poliedrico artista napoletano con Silvia Mazzon al violino, Mirco Ghirardini al clarinetto e Marcello Mazzoni al pianoforte in occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns. Musica e voce si fondano nel ritmo della narrazione affidata a un Servillo in grado di dare corpo e anima allo spettacolo che apre il cartellone “I suoni della cultura” 2022 della Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente sabato 8 gennaio 2021 ne “La Cittadella degli artisti” a Molfetta.