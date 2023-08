Le Due Bari, per la rassegna Confini Labili Peppe Servillo & Solis String Quartet live a Torre a Mare

A Bari prosegue Confini Labili, la rassegna organizzata e promossa dal centro interculturale Abusuan in collaborazione con l’associazione culturale Radicanto nell’ ambito dell’avviso pubblico comunale “Le due Bari – Quartieri uniti nella cultura” a cura dell’assessorato alle Culture e finanziato dalla direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC). Un vero e proprio tour della città, che toccherà cinque diversi quartieri, nell’ottica del superamento di qualsiasi confine tra centro e periferia e all’insegna di laboratori con le comunità e show dal vivo, tra musica, spettacolo e comicità.

Dopo l’avvio di luglio dai quartieri San Pio e Mungivacca, ad agosto si riparte da Torre a Mare: appuntamento venerdì 18 agosto alle ore 17.00 con il laboratorio di preparazione all’ascolto a cura di Maria Giaquinto, che si terrà nella sede dell’associazione Govindah (Viale Grotta della Regina 27/A, Torre a Mare – Bari). Il giorno successivo, sabato 19 agosto, sarà la volta di una nuova serata di musica dal vivo, con il concerto di Peppe Servillo & Solis String Quartet, che avrà inizio alle ore 21 nella Piazza di Torre a Mare, ingresso libero e gratuito.

Lo spettacolo, dal titolo “Carosonamente”, sarà interamente dedicato alla memoria di Renato Carosone: dopo “Presentimento” e “Spassiunatamente”, con i quali hanno affrontato con dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, Peppe Servillo & Solis String Quartet portano in scena un nuovo concerto, un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo. Dai classicissimi di Carosone “”Tu vuo’ fa l’americano”,“ Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “ Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘e nove”.

Nelle settimane successive e fino al 25 agosto, poi, la rassegna Confini Labili farà tappa, ancora, nei rioni Carbonara e Japigia offrendo alla comunità la possibilità di partecipare ad altri laboratori di preparazione all’ascolto e di godere gratuitamente dei live show di artisti della musica del calibro di Radicanto, in prima nazionale con Ginevra di Marco, Rosapaeda e della comicità travolgente dello spettacolo “Stasera con Uccio” del comico barese Uccio De Santis accompagnato dalla squadra del Mudù.

Confini Labili è una rassegna pensata per diventare un appuntamento ricorrente dell’estate barese e che mette in comunicazione arti e musiche allo scopo di permettere la condivisione di voci, culture, vissuti e identità, attraverso la lingua universale della musica. Un viaggio per mare viatico e frontiera tra le culture che lo circondano, fatto di racconti e confessioni come quelle della città di Bari, terra del fuoco e del sale, di sbarchi ed approdi, arsura e memoria.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Info:

www.leduebari.it