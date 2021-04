“Per una corretta vita SOCIALe”, il laboratorio sui rischi della rete rivolto agli studenti delle scuole secondarie

Un cammino, in otto step, verso il raggiungimento di una “corretta vita SOCIALe”. Rivolto a docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – nell'ambito del progetto CSV4Future – offre ai ragazzi l'opportunità di assistere e intervenire ai laboratori tenuti dal filosofo e giornalista Bruno Mastroianni sui temi della socialità online nelle sue molteplici declinazioni. Il programma messo a punto dal CSVSN nelle scuole, è il primo passo verso la realizzazione di un analogo percorso rivolto al mondo delle associazioni.

Si parte venerdì 30 aprile, dalle 8:00 alle 10:00, con la prima lezione dal titolo: “Come parlare di sé: stare sui social senza rovinarsi la reputazione”.

“Difendersi dai rischi della rete – dichiara il presidente del CSVSN Rosa Franco - in un'epoca in cui vita virtuale e reale corrono in parallelo e con la stessa intensità è fondamentale. Abbiamo per questo scelto di offrire ai ragazzi del nostro territorio un'opportunità in più, mettendoli nelle condizioni di apprendere e far propri tutti gli strumenti necessari a muoversi in rete con equilibrio e sicurezza”.

Bruno Mastroianni – docente universitario, giornalista e social media manager di importanti trasmissioni Rai – si occupa da anni di analisi sulle discussioni online, conflitti e comunicazione di crisi. Tiene corsi sulla comunicazione efficace in aziende, atenei e organizzazioni no profit.

Tutte le lezioni si svolgeranno dalle 8:00 alle 10:00 del mattino sulla piattaforma Zoom. Il calendario:

30 aprile: Come parlare di sé: stare sui social senza rovinarsi la reputazione

4 maggio: Disinformazione e fake news: come difendersi

7 maggio: Seguire una dieta mediatica sana

11 maggio: Non inquinare la rete: come creare contenuti di valore

18 maggio: L'odio online: come funziona, da dove viene

21 maggio: Il potere delle parole nella comunicazione digitale

25 maggio: Disinnescare l'odio: come dissentire senza litigare

28 maggio: Disinnescare l'odio: cosa fare quando tutto va storto

Link al modulo di iscrizione: https://forms.gle/Trraipc71YZBSVdY8