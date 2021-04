Per epoche e nazioni, evento in streaming a palazzo Pesce

Domenica 2 maggio alle ore 19.00 a Palazzo Pesce è protagonista “Per epoche e nazioni. La musica per tastiera dal Settecento al Novecento” insieme al pianoforte di Noemi Aurora Cofano.



Un concerto in Puglia che segna la seconda tappa della seconda stagione “a distanza” dell’Atelier delle Arti, che accoglie il suo pubblico tra le pareti della Sala Etrusca attraverso la diretta streaming gratuita sui profili Facebook, Instagram e YouTube di Palazzo Pesce.



Un programma ricco e sofisticato che prende le mosse dalle sonorità barocche delle Sonate K27, K29 e K87 di Domenico Scarlatti, scelte all’interno del forziere d’oro di ben 555 sonate per clavicembalo composte dal musicista dopo il suo trasferimento in Spagna e intessute di elementi ispirati alla musica popolare iberica; prosegue con l’Allegro op. 8 di Robert Schumann, composto nel 1831 a soli ventun anni, dedicato a Ernestine von Fricken, a quel tempo sua fidanzata, e concepito originariamente come primo tempo di una sonata che però non fu mai completata; e si conclude con L’isle joyeuse di Claude Debussy, scritta tra il 1903 e il 1904, ispirata forse dal quadro del pittore Antoine Watteau “Pèlerinage à l’île de Cythère”, o, molto più probabilmente, all’isola di Jersey dove il musicista francese trascorse momenti spensierati con la compagna Emma Bardac.



Al pianoforte Noemi Aurora Cofano, diploma in Pianoforte con lode al Conservatorio Rota di Monopoli dove attualmente frequenta il secondo livello in Pianoforte solistico sotto la guida di Roberto Bollea, numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui primo premio al Concorso Nazionale “Premio Vincenzo Terenzio” e selezione tra i migliori 12 pianisti al “Premio Venezia”, e una carriera da solista e in formazioni da camera che la vede confrontarsi con pagine virtuosistiche dell’800 e del ’900.



Chi desidera versare la propria quota di complicità, può effettuare una donazione andando sul sito della biglietteria di Palazzo Pesce. L’Atelier delle Arti omaggerà con una registrazione in HD tutti coloro che sosterranno l’iniziativa e che potranno così godersi lo spettacolo in qualsiasi momento.