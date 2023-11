Per le strade del Natale, a Putignano concerti, danze, presepi, spettacoli e Casetta di Babbo Natale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/12/2023 al 06/01/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Storie di luci, suoni e cartapesta. Eventi culturali, appuntamenti musicali, la casetta di Babbo Natale, mostra di presepi e laboratori artistici.

Programma

Sabato 2 dicembre

Ore 18:00, centro storico

Inaugurazione “Presepi nel borgo”

a cura dl Comitato Festa Patronale

Ore 18:00, centro storico

Farinella Street Band

20:00, Piazza Sam Domenico

"Waiting for Christmas: prepariamoci al Natale in parrocchia tra luci, musica e bancarelle natalizie"

a cura di Parrocchia San Domenico

Domenica 3 dicembre

09:00-12:00 e 18:00-20:30, vie cittadine

Bassa Musica Città di Bitonto

a cura del Comitato Festa Patronale

18:00, chiostro Biblioteca Comunale

Inaugurazione presepe artistico “Seguendo una cometa” realizzato da Luigia Bressan

18:00-19:30, Museo Romanazzi Carducci

“Sensazioni Natalizie”

Età consigliata dai 6 anni in su | museodicomunita.putignano@gmail.com

a cura di Museo di comunità

18:30, Museo Romanazzi Carducci

”Dominae Ancillae - Un giallo nell’antica Roma” di Angela Fontana

Lunedì 4 dicembre

17:00-19:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

“Scintille di Natale”

Età consigliata dai 6 anni in su | info.officinadeisaperi@gmail.com

a cura di Officina dei saperi

Mercoledì 6 dicembre

16:00-19:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Albero di comunità

a cura di Officina dei saperi

Giovedì 7 dicembre

09:00-11:00, Piazza Aldo Moro

Christmas Jumper Day

a cura di Istituto comprensivo Minzele - Parini

17:00-19:00; Biblioteca Comunale

Un libro…dì

a cura dei Lettori volontari di Bi.A.

18:00-21:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Mercatini di Natale

a cura di Officina dei saperi

Venerdì 8 dicembre

09:00-12:00 e 18:00-20:30, vie cittadine

Bassa Musica Città di Bitonto

a cura del Comitato Festa Patronale

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

Al Museo con Babbo Natale

a cura di Museo di Comunità

15:00-18:00, Grotta del Trullo

Spelaion 2023 - Gocce di storia

a cura di Gruppo Ricerche Carsiche

18:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

10:30-12:30 18:00-21:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Mercatini di Natale

a cura di Officina dei Saperi

Sabato 9 dicembre

09:00-19:00, Grotta del Trullo

Spelaion 2023 - Gocce di storia

a cura di Gruppo Ricerche Carsiche

18:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

18:00-22:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Mercatini di Natale

a cura di Officina dei Saperi

19:00, centro storico

Profumi di Natale - Note di gusto in chiancata

a cura di Comitato Festa Patronale e Officina dei saperi

- 19:00 e 20:00, via Maggese

COSE CHE CADONO DAL CIELO e la vera storia della befana

- 20:00, Piazza Teatro

Kreativamente Natale

a cura di A.S.D. KREATIVE

- 20:00, centro storico

Cantami e Raccontami il Natale

a cura di La Zizzania

20:00, via Santa Maria

Gemma Elefante

21:00, Piazza Plebiscito

JAZZY CHRISTMAS QUARTET

21:00, Piazza Santa Maria

Concerto

Domenica 10 dicembre

09:00-12:00, Grotta del Trullo

Spelaion 2023 - Gocce di storia

a cura di Gruppo Ricerche Carsiche

10:00, chiostro comunale

I colori di Biagio

a cura di Pink is hope

10:30-12:30, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Mercatini di Natale

a cura di Officina dei Saperi

17:00, Museo Romanazzi Carducci

Cantami e Raccontami il Natale

a cura di La Zizzania

18:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

18:30, centro storico

Profumi di Natale - Note di gusto in chiancata

a cura di Comitato Festa Patronale e Officina dei saperi

18:30 | 19:30 | 20:30, via Maggese

Le tre fate e lo zampognaro di Pescocostanzo

- 20:00, Piazza Santa Maria

Note di Natale di Chiara Labalestra

a cura di Scenart

- 20:00, via Santa Maria

Gemma Elefante

21:00, Piazza Plebiscito

WakeUp Gospel Project

Lunedì 11 dicembre

17:30-19:30, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

“Ti concio per le feste”

Età consigliata dai 6 anni in su | info.officinadeisaperi@gmail.com

a cura di Officina dei Saperi

Martedì 12 dicembre

18:00, vie cittadine

Falò di Santa Lucia

Giovedì 14 dicembre

17:00, Biblioteca Comunale

Alla scoperta del Natale

a cura del Servizio Civile Universale

17:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Messaggi magici

Età consigliata dai 6 anni in su | info.officinadeisaperi@gmail.com

a cura di Officina dei Saperi

Venerdì 15 dicembre

17:30-19:30, Plesso Perrone-Karusio

Presepe vivente: “Un viaggio a Betlemme”

a cura di I.C. Minzele - Parini

17:00-19:00, Biblioteca Comunale

Andiamo al mare

A cura di Puglia Bella

Sabato 16 dicembre

17:00-19:00; Biblioteca Comunale

Un libro…dì

a cura dei Lettori volontari di Bi.A.

17:00-19:00, Biblioteca Comunale

Andiamo al mare

A cura di Puglia Bella

17:30-19:30, Plesso Perrone-Karusio

Presepe vivente: “Un viaggio a Betlemme”

a cura di I.C. Minzele - Parini

18:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

18:00-21:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Mercatini di Natale

a cura di Officina dei Saperi

Domenica 17 dicembre

10:00-12:30 e 17:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

inCHIOSTRO di libri

a cura di Officina dei Saperi

10:30, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

The metal age

Età consigliata dai 6 anni in su

a cura di Pigment Workroom

10:30, Piazza Teatro

“Violin Live Show in Christmas - Matinèe”

a cura di Comitato Festa Patronale

17:00-19:00, Biblioteca Comunale

La bambola di pezza

a cura di Puglia bella

18:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

20:30, chiesa di San Pietro

Wanted Chorus

a cura di Confraternita Addolorata

Lunedì 18 dicembre

17:30-19:30, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

“Merry cake”

Età consigliata dai 6 anni in su | info.officinadeisaperi@gmail.com

a cura di Officina dei Saperi

Martedì 19 dicembre

09:00-12:00, Chiostro comunale

Mercatino di Natale

a cura di I.C. De Gasperi – Stefano da Putignano

Mercoledì 20 dicembre

19:15, Piazza Plebiscito

“In…canto di Natale”

a cura di I.C. Minzele - Parini

Giovedì 21 dicembre

17:00, Biblioteca Comunale

Alla scoperta del Natale

a cura del Servizio Civile Universale

Venerdì 22 dicembre

17:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

dalle ore 17:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Tombolata di Natale

a cura di Officina dei Saperi

17:00 e 18:00, Museo Romanazzi Carducci

“L’abete” di Hans Christian Andersen

a cura di Servizio Civile Universale

17:30-22:00, Chiostro comunale

Albero di Natale solidale

a cura di A mani basse

dalle ore 19:00, periferia di Putignano

Zampognari

dalle ore 19:00, centro storico

Presepe vivente

a cura dell’associazione Porta Barsento

Sabato 23 dicembre

17:00-19:00; Biblioteca Comunale

Un libro…dì

a cura dei Lettori volontari di Bi.A.

17:30-22:00, Chiostro comunale

Albero di Natale solidale

a cura di A mani basse

18:00-19:00, corso Umberto I

Pillole D’ARTe in città

a cura di Dart - Scuola di Danza Olimpia Pascale

18:00-20:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Casetta di Babbo Natale

a cura di Officina dei Saperi

18:00-21:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Mercatini di Natale

a cura di Officina dei Saperi

dalle ore 19:00, centro storico

Presepe vivente

a cura dell’associazione Porta Barsento

dalle ore 19:00, centro cittadino

Zampognari

Domenica 24 dicembre

09:00-13:00, vie cittadine

Bassa Musica Città di Bitonto

a cura del Comitato Festa Patronale

10:00, vie cittadine

Babbo Natale in vespa

a cura di Vespa Club Putignano

Martedì 26 dicembre

dalle ore 15:30, Piazza Teatro

Carnevale 2024 - Le Propaggini

17:30, Museo Romanazzi Carducci

Al Museo con Farinella

a cura di Museo di Comunità

Giovedì 28 dicembre

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

CineKids

a cura di Museo di Comunità

dalle 18:00, via Cav. di Malta, c/o ex Liceo Classico

Tombolata di beneficenza

a cura di Associazione S.ol.co. Onlus

Venerdì 29 dicembre

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

CineKids

a cura di Museo di Comunità

dalle ore 17:00, L’Officina | Corso Vittorio Emanuele, 61

Tombolata di Natale

a cura di Officina dei Saperi

Sabato 30 dicembre

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

CineKids

a cura di Museo di Comunità

17:00-19:00; Biblioteca Comunale

Un libro…dì

a cura dei Lettori volontari di Bi.A.

20:30, chiesa di San Pietro

“Concerto di Natale”

a cura di Comitato Festa Patronale

Martedì 2 gennaio

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

CineKids

a cura di Museo di Comunità

Mercoledì 3 gennaio

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

CineKids

a cura di Museo di Comunità

18:30, Palazzo Logroscino

Concerto di Buon Anno

a cura di FIDAS Putignano

Giovedì 4 gennaio

10:00-12:00, Museo Romanazzi Carducci

CineKids

a cura di Museo di Comunità

17:00-19:00; Biblioteca Comunale

Un libro…dì

a cura dei Lettori volontari di Bi.A.

Venerdì 5 gennaio

10:00-11, Museo Romanazzi Carducci

Omaggio a Calvino

a cura di Museo di comunità

18:30, Piazza Plebiscito

Epifania

a cura dell’associazione culturale Farinella

dalle ore 19:30, piazza Plebiscito

La befana vien dall’alto

a cura di Gruppo Ricerche Carsiche

20:30, Piazza Teatro

Kreative’s Epiphany

A cura di A.S.D. KREATIVE

Sabato 6 gennaio

dalle 19:00, Pazza Sanata Maria

Il magico cerchio delle danze e delle guarattelle

a cura di Itinerari e sentieri

19:30-22:00, chiesa di San Pietro

Concerto di Epifania

a cura di ADVS SUD EST BARESE Putignano

Per le strade del Natale è organizzato da Comitato Festa Patronale e Officina dei saperi, in collaborazione con il Comune di Putignano - Assessorato alla cultura.