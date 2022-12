La gioia del Natale tra le vie di Putignano, laboratori, concerti, la casetta di Babbo Natale, i falò di Santa Lucia, mostre e artisti di strada

Dal 1° dicembre al 6 gennaio la gioia del Natale vi aspetta tra le vie di Putignano con il cartellone degli eventi natalizi organizzati dal Comune Di Putignano.

Tanti gli appuntamenti in programma per grandi e piccoli, tante le occasioni per trascorrere del tempo con chi amiamo e lasciarci trasportare dalla magia del periodo più bello dell’anno

Letture per i più piccoli, laboratori, concerti, la casetta di Babbo Natale, i falò di Santa Lucia, mostre e artisti di strada saranno alcuni degli appuntamenti da non perdere!